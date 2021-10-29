مدبولى يتفقد الجناح المصرى فى معرض إكسبو 2020 دبى

جدة - نرمين السيد - وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة دبى يرافقه وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبعض المسئولين؛ وذلك لتفقد الجناح المصرى المشارك فى معرض "إكسبو 2020 دبى"، وتدشين الاحتفال باليوم الوطنى لجمهورية مصر العربية بالمعرض.





تجدر الإشارة إلى أن معرض "إكسبو 2020 دبى" يعد حدثا عالميا تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لأول مرة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ويشارك فى فعالياته أكثر من 192 دولة، ويقام المعرض تحت شعار: "تواصل العقول وصنع المستقبل". ويقع الجناح المصرى فى منطقة الفرص، التى تعتبر أهم منطقة بإكسبو دبى، بجوار جناح دولة الإمارات، وهو ما يعكس أهمية مصر كمركز لتلاقى الفرص لما تتميز به الحضارة المصرية العريقة عبر التاريخ، ومن المقرر أن يشهد الجناح المصرى 113 فعالية فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى ورش العمل واللقاءات النقاشية.

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