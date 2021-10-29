إعلان يتسبب في غضب السعوديين من بيومي فؤاد..والأخير: «لم أقصد الإهانة»

/658668/إعلان-يتسبب-في-غضب-السعوديين-من-بيومي-فؤادوالأخير-لم-أقصد-الإهانة

أثار الفنان بيومي فؤاد خلال الساعات القليلة الماضية الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي وبينه وبين الجمهور السعودي بعدما شارك في إعلان لأحد المطاعم الشهيرة في السعودية والذي وجده الشعب السعودي بأنه يحمل إساءة وعبارات خادشة لهم.

دوت الخليج يرصد رد بيومي فؤاد على جدل إعلانه لأحد المطاعم بالسعودية

ودافع بيومي فؤاد عن تلك الواقعة من خلال بيان أصدره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، قال فيه: “مساء الخير.. في إعلان نزل لي في المملكة العربية السعودية يقال إنه مسيء.. أولاً: كامل اعتذاري لكل إخوتي في المملكة”.

وتابع: “ثانياً: أرجو توضيح سوء التفاهم الذي حدث، أنا لم أقصد بما نشر أنه إعلان.. ولكن أصحاب المطعم طلبوا مني نعمل هذا الإفيه على أن يحتفظوا به لأنفسهم كفيديو شخصي، وبالطبع لم أتخيل أنه سيستخدم لدعاية المطعم باسمي وتفاجأت مثلكم تماما عند مشاهدتي للڤيديو، وبناء عليه أرفض رفض تام نسب هذا الإعلان لشخصي احترامًا لكم ولكل جمهوري بالوطن العربي”.

بيومي فؤاد ينتهي من تصوير الفيلم المصري السعودي «مهمة مش مهمة»

هذا وانتهى الفنان بيومي فؤاد صاحب المواهب المتعدد في تصوير فيلمه السعودي المصري الجديد «مهمة مش مهمة» والذي يشارك به عدد كبير من الأبطال السعوديين والمصريين.

وكان قد انطلق تصوير الفيلم داخل أحد استوديوهات التصوير بمنطقة الهرم، وإحدى فيلات طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإنتاج أيمن يوسف "شركة الجذور"، منتج فني مصطفى يوري، وإخراج أيمن العلى.

ويضم فيلم «مهمة مش مهمة» عدد كبير من الأبطال وهم بيومي فؤاد وأحمد فتحي وهالة فاخر وكارولين عزمي ومصطفى أبوسريع ومصطفى البنا، وعدد آخر من فناني الكوميديا، ومن السعودية يشارك في البطولة كل من: عبدالمجيد الرهيدي وهيا فياض وعبدالله الكاتب، وآخرون.

دور بيومي فؤاد في الغرفة 207

ويظهر بيومي فؤاد خلال أحداث الغرفة 207 بشخصية مريض نفسي يمر بالعديد من المواقف الغامضة، تدور أحداث مسلسل «الغرفة 207» في ستينات القرن الماضي، حول غرفة في فندق تحمل رقم 207 ويحدث بها أهوال مرعبة ولا يستطيع النجاة منها إلا قليلين.

ويقدم محمد فراج خلال أحداث المسلسل شخصية مختلفة كعادته من المقرر أن تبهر جميع محبيها، ويدور «الغرفة 207» في قالب من الرعب والإثارة والغموض ومأخوذة عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ويتكون من 10 حلقات فقط، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على منصة شاهد، وهو سيناريو وحوار تامر إبراهيم ومن إخراج تامر عشري.