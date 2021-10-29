سر ظهور نجيب ساويرس بـ «تشيرتات» ميكي وبطوط..«سعره صادم»

/658669/سر-ظهور-نجيب-ساويرس-بـ-تشيرتات-ميكي-وبطوطسعره-صادم

يحرص المهندس ورجل الأعمال الكبير نجيب ساويرس على الظهور بشكل مستمر بـ تيشيرتات ميكي وبطوط وهي شخصيات كارتونية لا تناسب شخصية مهمة كنجيب ساويرس، الأمر الذي جعل الجمهور يبحث بشكل مستمر عن سر ظهوره بتلك الملابس.

دوت الخليج يرصد سبب ظهور نجيب ساويرس بتشيرت ميكي وبطوط

أوضح نجيب ساويرس من قبل حبه الشديد وتأثره بالشخصيات الكرتونية، مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان يستعين في قرراته بشخصية “ميكي ماوس”، الأمر الذي أحدث ضجة وهجوم عريم عليه في ذلك الوقت.

وفي وقت سابق بحث رواد السوشيال ميديا عن أسعار تلك التشيرتات التي يراها البعض تافهة على رجل أعمال كبير كنجيب ساويرس، لكن الحقيقة الصادمة، أن سعر التشيريت يبلغ نحو 1700 دولار أمريكي، وهو ما يعادل 26 ألفًا و690 جنيهًا مصريًا أي يعد ثروة بالنسبة للأشخاص العاديين، وهو من تصميم علامة الأزياء الإيطالية الشهيرة «جوتشي».

نجيب ساويرس ورأيه في فيلم ريش

وعلق رجل الأعمال نجيب ساويرس على الجدل المثار حول فيلم «ريش» الذي تم عرضه ضمن أفلام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، مشيرا إلى أنه لم يسيء لمصر كما زعم البعض ولكن له نهاية صادمة.

وكتب نجيب ساويرس عبر حسابه الرسمي بموقع التديونات القصيرة “تويتر”: “شاهدت الفيلم من الساعة الواحدة والنصف صباحا حتى الرابعة صباحا، الفيلم به نواحي فنية مميزة من ناحية قصةً كفاح أم في عائلة فقيرة وأب بائس وتمثيل عميق للأم التي لا تتكلم كثيرا لكن تكافح من أجل الأسرة في مجتمع صعب دون أن تفرط في شرفها أو كرامتها”.

وأضاف ساويرس: "صدمتني النهاية بعد عثورها على زوجها ولا أرى أن الفيلم يسئ إلى مصر إطلاقا بالعكس لابد أن نتذكر فقرائنا لكي نعمل سويا حكومة وشعبا للقضاء عليه هل يستحق الجائزة أم لا لأنه أيضا بطئ اترك الحكم للنقاد والجمهور لأنه فكرني بفيلم باراسايت الكوري الذي حاذ على جائزة السعفة الذهبية".

قصة فيلم ريش

فيلم «ريش» تدور أحداثه حول أب يعول أسرة فقيرة يقرر إقامة حفل عيد ميلاد ولده البكر (خمس سنوات)، ويحضر ساحرًا ليحيي الحفل ببعض الألعاب السحرية، في إحدى هذه الألعاب يدخل الأب في صندوق خشبي ليخرج منه دجاجة، وعند محاولة الساحر إعادة الدجاجة للصندوق من أجل إخراج الأب تحدث المفاجأة ولا يخرج الأب أبدا من الصندوق.