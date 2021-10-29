/658670/تعرف-على-أهم-مباريات-اليوم-الجمعة-تفاصيل

تقام اليوم الجمعة بعض من مباريات الدوريات الأوروبية الكبرى، في افتتاحية الجولات قبل لعب مباريات السبت والأحد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الدوري الألماني:

يستضيف هوفنهايم، فريق هيرتا برلين ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري الألماني.

وتقام المباراة على ملعب راين تيكار أرينا، وتبث المباراة عبر بي إن سبورت الفرنسية.

الدوري الفرنسي:

يلعب اليوم فريق باريس سان جيرمان أمام ليل، ضمن مباريات الجولة رقم 12 لمنافسات الدوري الفرنسي.

وتقام المباراة على ملعب بارك دي فرانس، في تمام العاشرة مساء، وتبث عبر بي إن سبورت 1 بريميم وبتعليق جواد بدة.

الدوري البرتغالي:

يلعب اليوم الجمعة فريق أروكا أمام توتديلا، ضمن مباريات الجولة العاشرة لمنافسات الدوري البرتغالي.

تقام المباراة على الملعب البلدر أروكا في تمام العاشرة والربع مساء، وتبث عبر قناة سبورت تي في.

الدوري التركي:

يلعب اليوم طرابزون سبور ضد تشايكور ريزا سبور، ضمن مباريات الجولة رقم 11 لمنافسات الدوري التركي.

تقام المباراة على ملعب شيتول جونيش ستاديوم، وتقام في تمام العاشرة مساء، وتبث عبر بي إن سبورت 4.

حسام حسن: أشرف بن شرقي يرفض التجديد للزمالك وممدوح عباس يدعم الإدارة.. ومصير العقوبات لدى الفيفا

أكد حسام حسن، عبر برنامج لمسة ولعبة، عبر منصة دوت الخليج، أن الزمالك قدم مباراة قوية للغاية أمام إنبي بعد الفوز بهدفين مقابل لا شئ.

وأضاف "نادي الزمالك يعيش في أزمات خلال الفترة الحالية، وذلك بعد غرامة الفيفا لصالح نادي ماريتمو البرتغالي بمبلغ مليون يورو، وذلك بسبب لاعب الفريق السابق محمد إبراهيم".

وزاد "نادي الزمالك لابد أن يدفع هذا المبلغ ولا يوجد أي استئناف على القرار، وفي حال عدم الدفع خلال 45 يوما، سيتم وقف النادي من الانتقالات".

وواصل "أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول بالزمالك مازال يماطل ويرفض التجديد إلا بعد الموافقة على قيمة الشرط الجزائي الذي يطلبه وهو مليون يورو فقط".

وأكمل "إدارة الزمالك تريد وضع مبلغ 2 مليون يورو كشرط جزائي واللاعب يرفض، وكانت هناك جلسة بين اللاعب وإدارة النادي بالأمس ورفض كل الشروط وغادر برفقة وكيلة وشقيقة دون الوصول لأي حل يرضي الطرفين".

واختتم "ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق كان قد أعلن تحمله قيمة تعاقد بن شرقي ولكن اللاعب حتى الأن يرفض التجديد ومن الممكن أن يرحل في أي وقت، واللاعب ظهر في القلعة البيضاء فقط وقبل ذلك لم يكن جيدا في السعودية".