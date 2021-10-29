جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لرئاسة مجلس الوزراء، أن ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن السماح لكافة المدارس بتقسيم اليوم الدراسى لأربع فترات دراسية لتقليل الكثافات الطلابية خلال العام الدراسى الجديد 2021-2022، عارٍ تمامًا من الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح لأى من المدارس بتقسيم اليوم الدراسى لأربع فترات دراسية لتقليل الكثافات الطلابية خلال العام الدراسى الجديد 2021-2022، وأنه لم يتم السماح لأى مدرسة بتقسيم اليوم الدراسى لأربع فترات دراسية، حيث يعتبر ذلك مخالفاً لتعليمات الوزارة. وأوضحت أنه تم إصدار تعليمات بمنح السلطة الإدارية لمديرى المديريات بكافة المحافظات بإيجاد الحلول المناسبة لتقليل الكثافة الطلابية وخاصة بالمدارس التى تعمل بنظام الفترتين، حيث يمكن إتاحة تطبيق نظام الفترة الثالثة فى حالة الضرورة القصوى فقط إذا تطلب الأمر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة ترد على أنباء تقسيم اليوم الدراسى لـ4 فترات.. بيان رسمى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.