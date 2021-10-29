/658673/الحكومة-تنفي-السماح-لكافة-المدارس-بتقسيم-اليوم-الدراسي-لأربع-فترات-دراسية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله بشأن السماح لكافة المدارس بتقسيم اليوم الدراسي لأربع فترات دراسية لتقليل الكثافات الطلابية خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022.

دوت الخليج

الحكومة تنفي السماح لكافة المدارس بتقسيم اليوم الدراسي لأربع فترات دراسية

وخلال الساعات الماضية، انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن السماح لكافة المدارس بتقسيم اليوم الدراسي لأربع فترات دراسية لتقليل الكثافات الطلابية خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح لأي من المدارس بتقسيم اليوم الدراسي لأربع فترات دراسية لتقليل الكثافات الطلابية خلال العام الدراسي الجديد 2021/2022، وأنه لم يتم السماح لأي مدرسة بتقسيم اليوم الدراسي لأربع فترات دراسية، حيث يعتبر ذلك مخالفاً لتعليمات الوزارة.

وأوضح أنه تم إصدار تعليمات بمنح السلطة الإدارية لمديري المديريات بكافة المحافظات بإيجاد الحلول المناسبة لتقليل الكثافة الطلابية وخاصة بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، حيث يمكن إتاحة تطبيق نظام الفترة الثالثة في حالة الضرورة القصوى فقط إذا تطلب الأمر.

الحكومة تناشد وسائل الإعلام تحري الدقة

وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).