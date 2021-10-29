/658672/هنادي-مهنا-تخوض-تجربة-الغناء-لأول-مرة--خلال-فيلم-تماسيح-النيل

تألقت الفنانة هنادي مهنا بالعزف والغناء في استديو منة الشاذلي والتي تصدرت محركات البحث بعد انتهاء تلك الفقرة بدقائق معدودة، وأشاد الجمهور بتلك الموهبة التي تمتلكها موضحين رغبتهم في خوض هنادي مهنا تجربة جديد في هذا المجال.

دوت الخليج يرصد دخول هنادي مهنا في عالم الغناء للمرة الأولى

وفجأت هنادي مهنا الجمهور بدخلوها بالفعل مجال الغناء والعزف من خلال فيلمها الجديد «تماسيح النيل» وذلك في لقاءها ببرنامج et بالعربي والتي أعربت به عن سعادتها لتقديمها دور غنائي استعراضي خلال الفيلم، مشيرة إلى أنها منذ طفولتها كان حلمها الغناء ويتحقق هذا الحلم.

وكشفت هنادي مهنا أنها ستغني خلال الفيلم بأكثر من لغة منها الإسبانية والإنجليزية والفرنسية والعربية، وحتى العربية ستغني بأكثر من شكل مختلف الصعيدي، والنوبي، وكلها من ألحان عادل حقي.

موعد عرض فيلم تماسيح النيل

وانتهى المخرج سامح عبدالعزيز من تصوير فيلمه الجديد «تماسيح النيل» الذي يشارك عدد كبير من نجوم الوسط الفني على رأسهم الفنان الكبير خالد الصاوي.

ويدخل فيلم «تماسيح النيل» في مرحلة المونتاج خلال هذه الفترة ترقبا لعرضه قريبا بدور العرض السينمائية المصرية، وتدور أحداث الفيلم في رحلة نيلية على مركب سياحي بأسوان، وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد رواد المركب لتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي ساخر للكشف الحقيقة.

أبطال فيلم «تماسيح النيل»

فيلم «تماسيح النيل» من بطولة خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، هنادى مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين، ولمى كتكت، ومن تأليف لؤي السيد، إنتاج دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

هنادي مهنا تشارك في حكاية بدون ضمان

وشاركت هنادي مهنة في حكاية «بدون ضمان» من مسلسل إلا أنا بجانب هاجر أحمد وإسلام جمال وأحمد بدير وأحمد كشك، سيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل، والتي تناقش قضية العنف الأسري، والطلاق، والمشاكل التي تحدث للفتيات بعد الانفصال، كما تقدم حلولًا لها.

و «بدون ضمان» هي الحكاية الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل «إلا أنا»، حيث عرضت الأولى وهى «بيت عز» بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى وسلوى محمد على وإخراج أحمد يسرا، الثانية بعنوان «بالورقة والقلم» بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود وإخراج محمد بكير.