بأكثر من 55 ألف جنيه..سعر فستان ياسمين صبري بحفل كارتييه يصدم الجمهور

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دوت الخليج يرصد سعر فستان ياسمين صبري بحفل مجوهرات كارتييه

وظهرت ياسمين صبري خلال الحفل بفستان أخضر اللون، وتركت شعرها في انسياب على وجهها مع ارتداء قطعة مجوهرات بسيطة على الرقبة، ومن المقرر أن الفستان من تصميم المصمم العالمي إيلي صعب، ضمن مجموعته شتاء وخريف 2021 ويبلغ سعره أكثر من 55 ألف جنيه.

ياسيمن صبري في معسكر مغلق لتصوير مسلسلها الجديد

هذا وقد دخلت ياسمين صبري في معسكر مغلق لبدء تحضيرات مسلسلها الرمضاني الجديد والذي استقرات على «حلم ليال» كاسم مبدئي له، وتتعاو به مع الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، الذي قدم لها نصًا مأخوذًا عن رواية عالمية، تميل كباقي أعمال كمال، إلى الكتابات والأفكار الفلسفية، ومن المقرر أن تنتهي ياسمين من مرحلة الجلسات المبدئية خلال الأيام المقبلة، لتدخل بعدها في مرحلة التحضير وترشيح النجوم المشاركين معها في البطولة، ومن المقرر أن يشهد العمل الجديد تغيير جذري في نوعية الأدوار التي اعتاد الجمهور على رؤيتها من قبل ياسمين.

آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري

يذكر أن أخر أعمال ياسمين صبري الرمضانية مسلسل «فرصة ثانية» من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

أزمة ياسمين صبري مع والدها

في سياق أخر، شن الدكتور أشرف صبري، رئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية، هجومًا واسعًا على ابنته الفنانة ياسمين صبري زوجة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وذلك بعد رفضها حضور زفاف شقيقها.

كتب والد ياسمين صبري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "فرح ابني بكره، ربنا رزقه بأجمل عروسة.. أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتي يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وأخوات تانيين لم تغريهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع اصبح لأبني اخوات جدد وأم جديدة حفظه الله من شياطين".