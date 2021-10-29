/658676/لحظة-بلحظة-انتخابات-نادي-سموحة-على-صفيح-ساخن-وإقبال-كبير من-الناخبين-بعد-صلاة-الجمعة

شهدت اللجان الانتخابية لأعضاء الجمعية العمومية لنادي سموحة إقبال كبير من الناخبين، بعد الانتهاء من صلاة الجمعة وذلك للتصويت لاختيار المجلس الجديد.

دوت الخليج

بدء عملية التصويت بانتخابات نادي سموحة الرياضى

ووفقًا للاحصائيات المنصوص عليها بالنسبة للجمعية العمومية، فإن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت بلغ 102 ألف عضو، بينما بغلت أعداد مقرات الاقتراع 100 لجنة قضائية.

وبعد صلاة الجمعة، شهدت الساحة المخصصة للانتخابات إقبال كبير من المواطنين، فى ظل منافسة شرسة على مقعد الرئيس والأعضاء.

منافسة شرسة فى انتخابات نادي سموحة

هذا وكانت لجنة التسوية الرياضية قد أصدرت قرارًا بوقف انتخابات نادي سموحة، وإلغاء قرار الدعوة الجمعية العمومية.

وفى نفس السياق، أكد المهندس محمد فرج عامر، أن النادي يستقبل أعضاء الجمعية العمومية للتصويت فى الانتخابات دون وجود أى إخطار بالإيقاف من قبل اللجنة الأولمبية.

هذا وتشتعل انتخابات نادي سموحة، على مقعد الرئيس خاصة بعد تباين وجهات النظر بشأن اختيار الرئيس، وذلك بعد تبادل التصريحات العنيفة بين المرشحين محمد مجاهد وفرج عامر.

بينما عدد المرشحين على العضوية فوق السن يبلغ عددهم 48 مرشحًا، ويخوض السباق على مقاعد العضوية تحت السن 7 أشخاص.