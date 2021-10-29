بعد أزمته مع الكرسي المتحرك..أعمال اعتذر عنها خالد الصاوي..إليكم أبرزها

/658681/بعد-أزمته-مع-الكرسي-المتحركأعمال-اعتذر-عنها-خالد-الصاويإليكم-أبرزها

واجه الفنان خالد الصاوي أزمة شديدة مع مرض انزلاق الغضروف أسفرت جلوسه على كرسي متحرك لمدة شهرين وفقا لما صرح به الفنان، ووفقا لذلك أجبره مرضه على الإعتذار عن بعضها، وفيما يلي يرصد دوت الخليج أبرز هذه الأعمال.

فيلم «فيلم تجاري» مع عمرو عبد الجليل

اعتذر خالد الصاوي عن تقديم فيلم «فيلم تجاري» الذي انطلق تصويره مؤخرا، والذي يشارك به مع حمدي الميرغني وياسر الطوبجي وعمرو عبد العزيز وفرح يوسف ومحسن منصور وغيرهم، العمل من إخراج محمود كامل وسيناريو زين العابدين خيري.

وتدور أحداث فيلم «فيلم تجاري» حول عالم السينما وكواليس صناعة الأفلام بشكل كوميدي فانتازي، حيث تحدث العديد من المواقف والمفارقات المضحكة أثناء عملية التصوير ما بين المخرج والمنتج ومدير التصوير والممثلين، حتى ينتهي الفيلم بشكل غير متوقع.

مسلسل الثامنية من تأليف تركي أل الشيخ

وكان قد بدأ خالد الصاوي في تصوير مسلسل الثمانية والذي يتولى تأليفة رئيس الهسئة العامة الترفيهية تركي أل الشيخ، ويشارك به نخبة من النجوم، لكنه اعتذر عن تقديم باقي مشاهدة لعدم استطاعته على الحركة وان كانت بسيطة في بعض الإحيان.

الإعتذار عن فيلم إكس

وقدم خالد الصاوي اعتذاره عن فيلمه مع الفنان أحمد حلمي والذي يحمل اسم “اكس”، بعد النجاح الكبير الذي قدماه سويا في كثير من الأعمال، وهو من بطولة الراقصة الاستعراضية روبي، والفنانة نسرين أمين في أول تعاون بينهم، تدور أحداث فيلم «إكس» في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من بطولة أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، نسرين أمين وعمرو عبد الجليل، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

مرض الفنان خالد الصاوي

كشف الفنان خالد الصاوي أخر تفاصيل حالته الصحية بعدما ظهر قبل فترة على كرسي متحرك موضحا أنه تعرض لإنزلاق غضروفي لكنه مر بأصعب أيام حياته بسببه، فقال في مداخلة هاتفية مع مع الإعلامي شريف عامر: “فجأة كأن تكة صغيرة حصلت في الظهر وزاد أوي الآلم واخد من نص الوسط لغاية القدم في الرجل اليمين، أول كام يوم كنت في عذاب، قضيت أسبوع في عذاب حقيقي”.

وتابع: “عشت أسبوع لن أنساه ولا أتمناه حتى لأعدائي، وتم التشخيص أن لدي انزلاق غضروفي في نفس الموضع الذي كنت أجريت فيه جراحة انزلاق غضروفي، والدكاترة أجمعوا أن اقتراح الجراحة الآن مرفوض تماما”.