وزيرة التضامن تعلن بدء إعداد الاستراتيجية الوطنية للتطوع

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش زيارتها إلى الأردن للمشاركة فى الدورة الـ 76 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وحضر اللقاء إيناس حمد، الخبير الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين للدول العربية وهبه نصير، منسق برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين فى مصر والدكتور أحمد سعدة، معاون وزير التضامن الاجتماعى لدعم العمل الأهلى والشؤون الصحية والدكتورة إيمان حلمى، معاون وزير التضامن للشؤون الاقتصادية والشمول المالى.

ويأتى هذا اللقاء فى إطار التنسيق بخصوص مشاركة وزارة التضامن الاجتماعى فى تقرير حالة التطوع فى العالم 2022 المخطط إطلاقه فى ديسمبر 2021 وتمهيداً لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع فى مصر.

تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز العمل التطوعى فى مصر عن طريق المساهمة فى مختلف المجالات التنموية ومد جسور التواصل مع المتطوعين، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة التطوع، وتعزيز مفاهيم المشاركة والمواطنة.

وأوضحت القباج، أن المتطوعين هم شركاء العمل فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما عرضت نماذج لبرامج وتدخلات تنموية مختلفة فى وزارة التضامن الاجتماعى تعتمد على الشراكة مع المتطوعين فى جميع المبادرات الرئاسية والمشروعات التنموية القومية التى تقوم بها الدولة المصرية مثل المبادرة القومية لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" وبرنامج وعى "لتعزيز الوعى المجتمعى وشبكة داعم (الشبكة القومية لمتطوعى التمكين الاقتصادى)، كما يساهم المتطوعون من خلال صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى والهلال الأحمر المصرى فى الأعمال المجتمعية والإنسانية والتوعوية.

وأضافت أنه فى ظل توجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات نحو التحول الرقمى وحوكمة البيانات وتنظيمها، ستشهد الفترة القادمة بناء قاعدة بيانات متكاملة عن مجال التطوع فى إطار إطلاق المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلى.

وأشارت القباج إلى أن وزارة التضامن، بدأت إعداد الاستراتيجية الوطنية للتطوع والتى تشمل وضع سياسات العمل التطوعى، كما سيتم إقامة حوار مجتمعى حول الاستراتيجية بشكل يضمن تمثيل كافة المهتمين بالعمل التطوعى والفئات المختلفة فى المجتمع، وسيتم ذلك من خلال عقد الحلقات النقاشية وورش العمل فى الفترة القادمة من أجل وضع الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعى فى مصر ووضع خطة عمل وطنية مع الجهات الشريكة بالإضافة إلى إعداد دراسة شاملة حول العمل التطوعى فى مصر.

وأعرب كريستيان عن تقدير برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين للشراكة الناجحة مع وزارة التضامن الاجتماعى والجهود المبذولة من قبل الوزارة لدمج المتطوعين فى كافة المجالات، كما يتطلع إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع والتى ستكون نموذجا تحتذى به جميع الدول فى المنطقة بالإضافة إلى دمج محور العمل التطوعى فى الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة (2023-2027) ووضع مؤشرات للمتابعة والتقييم.