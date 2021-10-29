وأوضح مدحت الغمراوى مدير المديرية وفقا لبيان الوزارة، اليوم الجمعة، أن مكتب عمل بدر متعدد الأنشطة وفر هذه الفرص بشركات إيجيترافور للصناعات الكهربائية، وديورافيت إيجيبت، وليونى وايرنج سيستمز، وسالم وزران أبو العطا (إندومى)، وذلك للشباب من الجنسين أبناء المحافظة، وتوفير عقود عمل للمتقدمين، مع زى رسمى، ووسيلة انتقال للعاملين إلى مقار عملهم ذهابا وإيابا، فضلا عن رعاية طبية واجتماعية شاملة.
من جانبه، قال حسن السيد مدير مكتب بدر، إن فرص العمل التى تم توفيرها تشمل 75 عامل إنتاج، و27 فنى إنتاج، و9 مهندسين ميكانيكا وكهرباء ومشتريات خارجية، و2 مدرس ميكانيكا وميكاترونيك، و31 عامل نظافة، و50 مراقب جودة، و24 عامل تجميع، و4 مشرفين و4 فنيين خدمات ما بعد البيع، وفرد أمن، و2 سباك، و2 كهربائى و5 نجارين، على أن يكون السن ما بين 25 إلى 35 سنة.
وأضاف أنه على الراغبين فى شغل هذه الفرص التقدم إلى مكتب عمل بدر فى جهاز مدينة بدر القديم من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: توفير 237 فرصة عمل بأجور تصل إلى 7 آلاف جنيه بمدينة بدر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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