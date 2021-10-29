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القوى العاملة: توفير 237 فرصة عمل بأجور تصل إلى 7 آلاف جنيه بمدينة بدر

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أ ش أ 2021-10-29 12:44 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مديرية القوى العاملة بالقاهرة، وفرت 237 فرصة عمل على 15 مهنة بـ4 شركات ومصانع القطاع الخاص بمدينة بدر بأجور تتراوح بين 2500 إلى 7000 جنيه، بجانب بعض المزايا الأخرى، لشغلها خلالها الأسبوع الجارى، وذلك فى إطار الإسهام فى خفض معدلات البطالة ومبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح مدحت الغمراوى مدير المديرية وفقا لبيان الوزارة، اليوم الجمعة، أن مكتب عمل بدر متعدد الأنشطة وفر هذه الفرص بشركات إيجيترافور للصناعات الكهربائية، وديورافيت إيجيبت، وليونى وايرنج سيستمز، وسالم وزران أبو العطا (إندومى)، وذلك للشباب من الجنسين أبناء المحافظة، وتوفير عقود عمل للمتقدمين، مع زى رسمى، ووسيلة انتقال للعاملين إلى مقار عملهم ذهابا وإيابا، فضلا عن رعاية طبية واجتماعية شاملة.

من جانبه، قال حسن السيد مدير مكتب بدر، إن فرص العمل التى تم توفيرها تشمل 75 عامل إنتاج، و27 فنى إنتاج، و9 مهندسين ميكانيكا وكهرباء ومشتريات خارجية، و2 مدرس ميكانيكا وميكاترونيك، و31 عامل نظافة، و50 مراقب جودة، و24 عامل تجميع، و4 مشرفين و4 فنيين خدمات ما بعد البيع، وفرد أمن، و2 سباك، و2 كهربائى و5 نجارين، على أن يكون السن ما بين 25 إلى 35 سنة.

وأضاف أنه على الراغبين فى شغل هذه الفرص التقدم إلى مكتب عمل بدر فى جهاز مدينة بدر القديم من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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