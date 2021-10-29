/658678/إصابة-شخصان-بسبب-انقلاب-سيارة-علي-طريق-الصحراوي

شهد طريق الفيوم الصحراوي ،اليوم الجمعة، حادث انقلاب سيارة ادي الي اصابة شخصان، وتسبب في وقف حركة المرور، وعلي الفور انتقلت سيارات الاسعاف لنقل المصابين الي المستشفي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حادث انقلاب سيارة علي طريق الفيوم الصحراوي

تفاصيل حادث

تعود تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة ، اشارة من الخدمات المعينة بطريق الفيوم الصحراوى بورود حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات.

وفي سياق أخر شهدت محافظة الاسكندرية، اليوم الخميس، تعدي شخص علي زوجتة بالضرب والتعزيب، مما أدي الي اصابتها بارتجاج في المخ وانفجار داخل الرئة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل واقعة تعدي شخص علي زوجتة في الاسماعلية

تفاصيل التعادي

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور قسم ثالث، يفيد بورود بلاغا من ربة منزل بسبب اعتداء زوجها عليها، وتحرر محضر رقم 6146 لسنة 2021 جنح ثالث، وإحالته إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

شقيقة المجني عليها

وذكرة شقيقة المجنى عليها إن زوجها عذبها بوحشية لمدة 3 أيام، وحرمها من الأكل والشرب، وحينما كنا نتصل بها يجبرها على التحدث معنا وفقًا لهواه، وترضخ له تحت التهديد، فقررت الذهاب إليها عندما شعرت أن شيئا غريبًا يحدث، وعندما شاهدتها طلبت أخذها معى لكنه رفضت فطلبنا شرطة النجدة، واتضح من الكشف الطبى عليها أنها مصابة بانفجار فى الرئة وكسر 20 ضلعًا.

وأضافة شقيقة الزوجة، إلى أن زوج شقيقتها مدمن الإستروكس، وقامت أسرة المجنى عليها بتحرير محضر بقسم ثالث الإسماعيلية، واتهمت فيه الزوج بالتعدى المستمر بالضرب المبرح على زوجته وهو ما تسبب فى إصابتها بإصابات بالغة وشديدة الخطورة.