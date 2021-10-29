/658682/السيطرة-علي-حريق-نشب-في-شقة-سكنية-بمصر-القديمة

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، في اخماد حريق نشب داخل شقة سكنية دون اصابات فى منطقة مصر القديمة، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات. دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الحريق الذي شن داخل شقة سكنية بمصر القديمة تفاصيل الحريق

تعود تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، اشارة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة مصر القديمة، وعلي الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات

وفي سياق أحر عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الخميس، بالسجن لمدة عام لسارق هاتف صحفى اليوم السابع بمنطقة بهتيم أعلي الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وذلك خلال تقديم بث مباشر لتغطية الهزة الأرضية التي شهدتها محافظات القاهرة الكبرى الأسبوع الماضي، وشهر وكفالة 100 جنيها للمتهم الثاني لتاجر «صاحب محل موبايلات».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السجن لمدة عام لسارق هاتف صحفى اليوم السابع بمنطقة بهتيم

النيابة العامة

وكانت قررت النيابة العامة، أحالت المتهمين بسرقة هاتف محمول خاص بأحد صحفيي اليوم السابع أثناء تقديم بث مباشر أعلى الطريق الدائري بمنطقة بهتيم دائر قسم ثان شبرا الخيمة، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنايات بتهمتى السرقة والسير عكس الاتجاه، كما أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ومراعاة لتجديد لهم بالموعد المحدد.

تحريات المباحث

وأشارت تحريات المباحث بمديرية أمن القليوبية، حول واقعة سرقة هاتف محمول صحفي اليوم السابع أثناء تقديم بث مباشر أعلى الطريق الدائري بمنطقة بهتيم، أن المتهم لم يسبق اتهامه بأية قضايا، وأن هذه هى الواقعة الأولى له، وأنه ترصد للمجني عليه حتى سنحت له الفرصة واستولى على الهاتف وفر هاربا، مستخدما دراجة نارية بدون لوحات معدنية.