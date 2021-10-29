/658684/بيراميدز-يعلن-عن-القميص-البديل-للموسم-الكروي-الجديد-فيديو

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن الموقع الرسمي للنادي عن القميص الأبيض وهو الاحتياطي للقميص الأزرق الأساسي والذي يحتوي على خطوط بيضاء.

وسيكون القميص الأزرق للفريق هو الأساسي خلال مباريات الفريق، بينما القميص الأبيض سيكون الاحتياطي.

وتتولى شركة بوما صناعة القمصان الخاصة بفريق بيراميدز وأظهرت القمصان بشكل جيد نال إعجاب الجميع.

وظهر في تقديم القميص الجديد كلا من “أحمد فتحي، فخر الدين بن يوسف، عمر جابر، دودو الجباس، وهشام محمد”.

بيراميدز يحصد أول ثلاث نقاط ببطولة الدوري على حساب المقاصة

انتهت أحداث المباراة بين بيراميدز ومصر المقاصة، بتقدم الفريق السماوي بهدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونجح بيراميدز من تسجيل الهدف الأول في المباراة والوحيد في الشوط الأول في الدقيقة الـ 43 من عمر المباراة عن طريق وليد الكرتي، من خلال محمد حمدي أرسل الكرة داخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة ليقابلها وليد الكارتي برأسية قوية مرت داخل الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

🎥⚽️ مع اول ظهور له في الدوري المصري المغربي وليد الكرتي يسجل هدف لبيراميدز#بيراميدز#بيراميدز_المقاصة



pic.twitter.com/ccQUZVi2El — أخبار الكورة المصرية (@masrkora) October 27, 2021

عاد فريق مصر المقاصة في نتيجة المباراة بهدف التعادل في الدقيقة الـ 49 من عمر المباراة عن طريق إريك سيرجي، من خلال سدد كرة قوية من مسافة بعيدة مرت داخل الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وسجل وليد الكرتي الهدف الثاني له في بطولة الدوري المصري في الدقيقة 59 من عمر المباراة ويسجل هدف الفوز للفريق السماوي، من خلال عبد الله السعيد أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار قابلها الكارتي يتسديدة مباشرة من على القائم الثاني وهو خالي تماماً من الرقابة لتمر الكرة داخل الشباك.

تشكيل مصر المقاصة أمام بيراميدز:

حراسه المرامي:محمد مجدي.

في خط الدفاع: على فتحى ، أحمد صبيحه ، على المصرى ، محمود عقل.

في خط الوسط: سيرجى أيريك ، اتولى جوزيف ، أحمد منعم.

في الهجوم: جون أفيرى ، هشام شعبان.

تشكيل بيراميدز أمام مصر المقاصة:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - ناصر منسي - أحمد سامي - هشام محمد - إبراهيم حسن - أحمد فتحي - محمود صابر، فيما خرج من القائمة الحارس الشاب يوسف نادر.