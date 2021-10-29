«تدخل يولاندا الحرباية»..سمية الخشاب تكشف سبب انفصال زين مالك وجيجي حديد

/658686/تدخل-يولاندا-الحربايةسمية-الخشاب-تكشف-سبب-انفصال-زين-مالك-وجيجي-حديد

حرصت الفنانة المصرية سمية الخشاب على التعليق على انفصال الفنان المصري الأمركي زين مالك عن زوجته جيجي حديد مشيرة إلى أن السبب هو تدخل الأخرين في علاقتماا والتي كانت منهم والدة جيجي يولاندا.

دوت الخليج يرصد تعليق سمية الخشاب على أزمة زين مالك وزوجته جيجي حديد

وكتبت سمية الخشاب عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “قلبي معاك يا زين أنت وجيجي وبنتكم المسكينة.. أنا عارفة إنه يولاندا الحرباية، هي اللي بوظت الأمور، وده بيفسر أنه دايمًا تدخل الآخرين في العلاقات هو اللي بيخربها، وساعات الأهل بيبقوا سبب أساسي في تدمير الأسرة”.

سمية الخشاب ومحمد رمضان في وصلة رقص مثيرة

وكانت قد كشفت الإعلامية بوسي شلبي عن فيديو جمع الفنان محمد رمضان بالفنانة سمية الخشاب في وصلة رقص مثيرة أثناء احتفاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي التي من المقرر أن تنتهي فاعلياته يوم 22 من الشهر المقبل.

وظهرت الخشاب خلال الفيديو الفنانة سمية الخشاب وترتدي فستانًا أسود اللون و«رمضان» مرتديًا قميصا متعدد الألوان ويترقصان مع بعضهم على أنغام إحدى الأغنيات بمهرجان الجونة ثم سرعان م التف رمضان لالتقاط الصور مع اثنين من جمهوره تاركا سمية ترقص بمفردها.

سمية الخشاب ومحمد رمضان يتعونان في موسى

وكانت قد ظهرت سمية الخشاب مع الفنان محمد رمضان في رمضان المنقضي من خلال مسلسل “موسى” بشخصية زوجته، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبدالرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.