/658687/منة-عرقة-عن-تأخر-حفل-زفافها-ليه-أعمل-فرح-الناس-تستفاد-منه-وأنا-اتبهدل

ردت الفنانة الشابة منة عرفة على تساؤلات الجمهور في إحدى لقائتها التليفزيونية، حول سبب تأجيل حفل زفافها حتى الأن رغم أنها عقدت القران منذ فترة طويلة من الفنان محمود المهدي، مشيرة إلى أنها تجد صعوبة في التخطيط لحفل الزفاف.

دوت الخليج يرصد رد منة عرفة على سبب تأجيل حفل زفافها

وقالت منة عرفة خلال البرنامج: “انا نفسي اعمل فرحي انهاردة قبل بكرا بس الموضوع فعلا صعب اني اقعد مع wedding planners ويقعدوا يسالوني وانا اصلا مش فاهمة حاجة م الكلام ده”.

وتابعت: “انا ياجماعة بالنسبة ليا انا اتجوزت خلاص ..مكنتش الاول عايزة اعمل فرح لاني شايفه فكرته زيطة وزمبليطة ومصاريف كتير اوي اوي اوي بتروح والناس اللي جايه بيتعملها فقرات وبتاكل وبتشرب وهما قاعدين مرتاحين وف الاخر احنا احنا الاتنين اللي متبهدلين ومش هيعجبهم في الاخر وهيطلعوا يقولوا ايه ده ادشوفوا كانت لابسه ايه والترابيزات مالها عاملة كده”.

الجمهور ينتقد منة عرفة بسبب أغنيتها الجديدة

وكانت شوقت الفنانة الشابة منة عرفة لأغنيتها الجديدة التي من المقرر طرحها قريبا على طريقة المهرجانات الشعبية والتي حملت كلماتها بعض من التفاخر بالذات وحب النفس الأمر الذي عرض عرفة للإنتقادات.

ونشرت منة عرفة مقطع فيديو للأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، جاء كلماتها على النحو الأتي: “قمراية جيلي بحالة أنا خاطفة الكون بجمالي، اللي دا عايز يوصلي سوري أنا أبعد من خياله، أنا وحش الكون والقارة، أنا زي أجانب برا عارفاكي متغاظة يا صفرا أكمني أحسن منك 100 مرة".

وبعدما نشرت منة عرفة العمل بدقائق انهالت عليها التعليقات السلبية من قبل الجمهور الذي لم يروا ميزة لها في تقديم الأغاني الشعبية اذ قالو: “هي كانت ناقصة هبلك الصراحة، أهو دا اللي ناقص، كلها بقت بتغني، صوتك مزعج، مين دي اللي وحش الكون، اعقلي يامنة”، وغيرها من التعليقات السلبية.

لتوضح منة الأمر للجمهور قائلا: “يا جماعة دا كلاااااام اغااااني .. مش حباً في نفسي ولا كاتبه الاغنية لنفسي !!!!!! افهمواااا بقي”.

منة عرفة الزوجة الثالثة لمحمود المهدي

من ناحية أخرى، أثار الفنان محمود المهدي زوج الفنانة الشابة منة عرفة، مؤخرًا، جدل وتساؤلات عدد كبير من الجمهور بعد نشره صورة مبهمة مرفقًا عليها تعليق مثير للإهتمام، فنشر عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، صورة لزوجته الفنانة منة عرفة مع إحدى الفتايات، وعلق عليها قائلا: “الزوجة الثانية والزوجة الثالثة”، الـأمر الذي أثار دهشة الجمهور وتناول بعضهم ما نشره المهدي بسخرية.