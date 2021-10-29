الداخلية تشارك فى احتفالات اليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء

جدة - نرمين السيد - نظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية احتفالية لطلبة عدد من مدارس الأطفال ذوى الإعاقة البصرية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء، وذلك بمقر النادى العام لضباط الشرطة بمدينة نصر، حيث تم استقبال الأطفال وإهدائهم (العصا البيضاء).





يأتى ذلك استمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية. وقد لاقت تلك المبادرة الإنسانية صدى طيب لدى الأطفال وقبولاً واستحساناً من القائمين على الزيارة، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة مراعاةً للبعد الإنسانى والاجتماعى.

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