إنفوجراف- قرارات واجتماعات.. نشاط مجلس الوزراء فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير، أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على الشروط الأساسية لـ 5 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية للهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية فى مناطق خليج السويس ودلتا النيل، والمنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية، ومناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية، والفيوم بالصحراء الغربية، وتنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس.

وذلك بهدف ضخ استثمارات جديدة بمناطق البحث والتنمية تهدف إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادتها ، بجانب الموافقة على مشروع قرار بشأن اعادة تخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة بمنطقة أبو ماضى بمحافظة الدقهلية، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، لاستخدامهما فى إقامة مناطق تخزين المهمات والمعدات البترولية، لإقامة توسعات لمحطة معالجة الغاز الطبيعى.

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة بغرض استخدامها فى إقامة مدارس تعليم أساسى، وابتدائى، وإعدادى، وثانوى عليها، هذا بالإضافة إلى اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار والمنعقدة بتاريخ 22/8/2021، بشأن عقد التسوية المزمع إبرامه بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وشركة "جى والتر طومسون مصر"1981.

وبالإضافة إلى القرارات السابقة، فقد تمت الموافقة على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع شركة " ألستوم" الفرنسية، لتصنيع وتوريد 55 قطاراً للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات وتوريد قطع الغيار اللازمة لهذه القطارات، إلى جانب توريد معدات الصيانة اللازمة للورشة المخطط تنفيذ أعمال صيانة القطارات بها.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أشار التقرير إلى عقد الاجتماع الأسبوعى، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل القرار التاريخى للرئيس بإلغاء مد حالة الطوارئ، والدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه، بجانب اجتماع مع وفد المجلس التنفيذى للصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد".

حيث أشاد بالعلاقات الوثيقة بين مصر والصندوق التى ساهمت فى أن تصبح مصر أكبر الدول المستفيدة من دعمه، وذلك بحضور وزيرى التعاون الدولى، والزراعة واستصلاح الأراضى، ونائب وزير الزراعة.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت استقبال سيادته رئيس وزراء جمهورية ألبانيا بمطار القاهرة الدولى؛ حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الألبانى والوفد المرافق له، وذلك فى زيارة رسمية إلى القاهرة استغرقت يومين. كما ترأس ونظيره الألبانى جلسة مباحثات موسعة بمقر مجلس الوزراء، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وذلك بمشاركة وزيرة الثقافة، وسفير مصر فى تيرانا، ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول شرق وجنوب أوروبا.

كما شهد ورئيس وزراء جمهورية ألبانيا التوقيع على ثلاث وثائق للتعاون، تضمنت "البرنامج التنفيذى للتعاون بين وزارتى الثقافة المصرية والألبانية"، و"بروتوكول للتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب ووزارة الثقافة الألبانية"، و"مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال المتاحف بين المجلس الأعلى للآثار بمصر، ومتحف التاريخ الوطنى بجمهورية ألبانيا".

بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفى مع رئيس وزراء جمهورية ألبانيا عقب جلسة المشاورات الموسعة حضرها عدد من الوزراء من الجانبين المصرى والألبانى، حيث أعرب عن سعادته بلقاء نظيره الألبانى والوفد المرافق له، مشيراً إلى أن هذه الزيارة لها أهمية خاصة لأنها تعكس عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين على مدى العقود الماضية.

كما شملت الأنشطة أيضاً إلقاء كلمة مسجلة خلال فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه 2021، الذى يعقد تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص"، بمشاركة العديد من الوزراء ومسئولى دول العالم والمنظمات الدولية، حيث شدد على أن المياه ونهر النيل تحديداً بالنسبة لمصر قضية ترتقى إلى مرتبة القضية الوجودية.

وإلى جانب الأنشطة السابقة، قام السيد رئيس الوزراء بزيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس لإجراء مباحثات مع مسئولى عدد من الشركات الفرنسية المهتمة بالاستثمار فى مصر، وتوقيع مذكرة التفاهم بشأن البرنامج القطرى مع "منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وكذلك عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الفرنسيين، ورؤساء ومديرى عدد من البنوك والصناديق الاستثمارية، وممثلى كبرى الشركات. كما أجرى سيادته حواراً مع ممثلى 90 من الشركات الفرنسية.

حيث أكد أن مصر نجحت خلال الأعوام الماضية فى التحول من بلد لديه عجز فى إمدادات الطاقة إلى دولة تمتلك فائضاً كبيراً، وأن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يعد أحد أبرز المجالات الواعدة فى مصر ويتم تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيه، فضلاً عن الإدلاء بتصريحات تليفزيونية خلال زيارته إلى باريس، أكد خلالها أن التواجد فى العاصمة الفرنسية لمدة يومين يأتى أساساً بهدف توقيع اتفاقية للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، تكليلاً لسعى مصر منذ فترة لتوقيع برنامج قطرى للتعاون مع هذه المنظمة، فى ظل أهمية هذه الخطوة التى تفتح آفاقا كبيرة جداً لمصر، من خلال تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

كما عقد جلسة مباحثات موسعة مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، وعدد من مسؤولى وزارة الاقتصاد والوكالة الفرنسية للتنمية، لبحث ملفات التعاون الثنائى، حيث أشار إلى ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بملفات التعاون مع فرنسا، والمتابعة المستمرة لمشروعات التعاون التى يتم تنفيذها، والمشروعات الأخرى التى يجرى التباحث بشأنها،.

وكذلك شهد مراسم توقيع إعلان نوايا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، ووزارة الاقتصاد والمالية والإنعاش الفرنسية، بهدف تعزيز التعاون فى مجال الذكاء الاصطناعى. كما زار مقر منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى باريس، استهلها بالتوقيع فى "الكتاب الذهبى" الذى يعد السجل التاريخى لهذه المنظمة، وأعقبها جلسة مباحثات موسعة مع سكرتير عام المنظمة أكد فيها أن توقيع الاتفاق القطرى مع المنظمة يأتى فى توقيت مهم للغاية، مع تبنى مصر برنامج الإصلاح الهيكلى، وتطلعها للاستفادة من الخبرات الثرية والمتراكمة لدى المنظمة لمساعدة مصر فى تحقيق مستهدفات التنمية.

وإلى جانب ما سبق، فقد وقع مذكرة تفاهم لتدشين برنامج قطرى مدته 3 أعوام، مع السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، ليكون بمثابة مرجع أساسى للمعلومات ودليل للممارسات الحكومية، ومصدر للإرشادات الخاصة بعملية تخطيط وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، حيث أكد أن البرنامج سيسهم فى زيادة القدرات التنافسية لمصر ودمجها فى الاقتصاد العالمى، بجانب الاستماع إلى مداخلات واستفسارات ممثلى الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية خلال لقائه بسفراء الدول الأعضاء.

حيث أعرب عن سعادته لمداخلات واستفسارات سفراء الدول الأعضاء فى المنظمة، مشيراً إلى أن ذلك يعكس أهمية البرنامج القطرى وتطلعهم للتعاون مع مصر، بجانب عقد مؤتمر صحفى مع السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بمقر المنظمة، حيث قال إن مصر لديها اقتناع بأن البرنامج القطرى سيساعد على الاستمرار فى العمل على برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى المتميز الذى تبنته الحكومة منذ 4 سنوات.

كما شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن وضع آلية لإدارة ومتابعة ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة بالمراكز التكنولوجية بالمدن الجديدة، وكذلك شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، بشأن تطوير البنية المعلوماتية بوزارة البيئة، وذلك بحضور وزيرتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة.

أما بشأن اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء مع رؤساء وممثلى مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسى، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والتخطيط، والمالية، والتعاون الدولى، والاتصالات، والتجارة والصناعة، وسفير مصر فى باريس، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، والمدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، فضلاً عن لقاء مع المدير العام لبنك كريدى أجريكول، حيث أعرب عن سعادته بحجم نشاط وأعمال البنك فى مصر، وتطلعه لزيادة حجم ونطاق أعماله فى القطاعات التى تحظى بالأولوية فى خطة الإصلاح الهيكلى، وذلك بحضور وزيرى الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية.

وشملت اللقاءات التى عقدها رئيس مجلس الوزراء أيضاً، لقاء مع رئيس وزراء فرنسا بمقر رئاسة الوزراء الفرنسية، بحضور الوزراء أعضاء الوفد المصرى، وسفير مصر فى باريس، حيث طلب تشجيع الشركات الفرنسية الكبرى على الاستثمار فى برنامج طموح لتصنيع السيارات الكهربائية فى مصر واستقطاب الشركات الفرنسية التى تعمل فى مجال تحلية المياه.

بالإضافة إلى عقد لقاء مع لفيف من الشخصيات الفرنسية البارزة من سياسيين وإعلاميين وبرلمانيين ورجال أعمال، حيث أوضح أن مبادرة "حياة كريمة" ترتكز على تحسين النواحى التنموية والاقتصادية والإنسانية وتستحق أن تكون مشروع مصر للقرن الحادى والعشرين.

وإلى جانب اللقاءات السابقة، عقد لقاء مع سفراء الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بحضور الوفد الوزارى المصرى، وسفير مصر فى باريس، حيث أعرب عن تطلعه إلى دعم جميع شركاء التنمية لتحقيق حياة أفضل ومستقبل مزدهر لكل من يعيش فى مصر، فضلاً عن لقاء مع رئيس مجموعة CMA CGM للخطوط الملاحية، والوفد المرافق له.

وشدد على تطلع الحكومة لمزيد من التعاون مع المجموعة فى ضوء خطة التطوير الشامل فى الموانئ المصرية، وذلك بحضور وزيرى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، وسفير مصر فى باريس، بجانب لقاء مع مجموعة من رؤساء وممثلى أكبر الصناديق الاستثمارية والبنوك الفرنسية، حيث تحدث عما تحقق من نجاح بعد تطبيق برنامج الإصلاح المالى والنقدى، وتبنى الحكومة برنامجاً طموحاً للإصلاح الهيكلى، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والتخطيط، والتعاون الدولى، والمالية، والاتصالات، وسفير مصر فى باريس، والمدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.