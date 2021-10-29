مؤتمر أورام مصر يختتم فعالياته

جدة - نرمين السيد - وبحسب الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ضم المؤتمر نخبة كبيرة من أساتذة الأورام فى مصر، ومديرى مراكز الأورام والمستشفيات التابعة للأمانة. وتم عقد محاضرات علمية للأطباء والصيادلة والتمريض؛ بهدف تحقيق الاستفادة العلمية والطبية القصوى من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطن المصرى فى جميع المراكز والمستشفيات التى تقدم خدمات علاج الأورام. يذكر أن المؤتمر جاء بالتزامن مع شهر "أكتوبر" شهر التوعية بسرطان الثدى .

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