ضمن 100 مليون صحة.. تدشين مبادرة لفحص كبار السن فى سوهاج

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الصحة بسوهاج، عن تدشين مبادرة لفحص المواطنين كبار السن (65 سنة وما فوق) بأربع مراكز كمرحلة أولى وهى "سوهاج، وأخميم، وجهينه، وطهطا"، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة.





وأوضحت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن المبادرة ستبدأ فى تقديم خدماتها بداية من غدا السبت الموافق 30/10/2021 من خلال 19 مقرا تم تخصيصها كمرحلة أولى، وهى كالتالى: مركز سوهاج (المركز الطبى - عيادة حى العمرى - وحدة أولاد نصير- وحدة روافع القصير)، مركز أخميم (المركز الحضرى - رعاية الطفل - وحدة الصوامعة شرق - وحدة الكولا - وحدة نيدة - وحدة أبار الملك - وحدة أبار الوقف - وحدة السلامونى - وحدة الحواويش- وحدة جزيرة محروس )، مركز طهطا (المركز الطبى - وحدة شطورة)، مركز جهينة (المركز الطبى الحضرى - الطليحات - عنيبس). وأضاف الدكتور محمد عاطف المشنب مدير إدارة الرعاية الأساسية، أن المبادرة تستهدف المواطنين كبار السن من سن 65 سنة وما فوق، وتقوم بعمل فحوصات كاملة للمواطن مثل قياس ضغط الدم، وقياس السكر فى الدم، ونسبة الدهون، و تحاليل وظائف الكبد والكلى، وعمل رسم قلب وأشعة تلفزيونية على البطن، وكذلك فحص حدة الإبصار وقياس الإدراك المعرفى، وتقييم التغذية و تقديم نصائح طبيه نحو التغذية السليمة.

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