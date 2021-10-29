الإنتاج الحربى تطلق برومو «خطوات المستقبل» لاستعراض إنجازات الوزارة

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الإنتاج الحربى، اليوم الجمعة، "برومو" فيلم بعنوان "خطوات المستقبل" والذى يتحدث عن إنجازات "الإنتاج الحربى" خلال العام الماضى، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





وأوضحت الوزارة، أن الفيلم سيتم نشره خلال الاحتفال بالعيد السابع والستين للإنتاج الحربى، المقرر له يوم الاثنين المقبل. يشارك فى احتفال وزارة الإنتاج الحربى بعيدها الـ 67 "ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية"، المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، وعدد من الوزراء ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبدالمنعم التراس، فضلا عن عدد من القيادات والعاملين بالوزارة وشركاتها التابعة.

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