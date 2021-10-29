/658689/النائبه-عايدة-نصيف-تلقى-كلمة-مصر-بمؤتمر-تمكين-المرأة-بجنيف

شاركت الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وعضو اتحاد البرلمان الدولى بكلمة ممثلة عن مصر في المؤتمر الافتراضي بعنوان " تمكين المرأة في المنطقة العربية: أحدث المستجدات والطريق إلى الأمام" المنعقد بجنيف.

دوت الخليج النائبه عايدة نصيف تلقى كلمة مصر بمؤتمر تمكين المرأة بجنيف والمؤتمر برعاية اتحاد البرلمان الدولى ومشاركة البرلمان العربى برئاسة السيد عادل العثومى رئيس البرلمان العربى والسيد مارتن شونجن الامين العام لاتحاد البرلمان الدولى وعدد من النائبات من دول مختلفة وبعض الخبراء والشخصيات العالمية المهتمة بقضايا المرأة. هذا وكانت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، قد شاركت أيضًا في اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، في المؤتمر الافتراضي الذي يحمل عنوان «تمكين المرأة في المنطقة العربية: أحدث المستجدات والطريق إلى الأمام»، التي تنظمه بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي والشبكة الدولية لأنصار ونصيرات المساواة بين الجنسين .

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