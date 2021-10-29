/658690/تعرف-على-موعد-الدورات-المقبلة-لمهرجان-الجونة-السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي موعد الدورة السادسة التي من المقرر أن تنطلق العام المقبل 2022 وذلك بعد مرور أيام على انتهاء الدورة الخامسة.

دوت الخليج يرصد موعد الدورة السادسة لمهرجان الجونة

وجاء بيان المهرجان على النحو الاتي: بعد دورة خامسة مليئة بالأحداث التي تسببت في أن يشهد المهرجان أكبر تغطية إعلامية ممكنة محليًا وعالميًا منذ بداية المهرجان عام 2017، يجدد مهرجان الجونة عهده في تعزيز ودعم صناعة وصناع السينما في المنطقة؛ من خلال إعلانه مواعيد دوراته الثلاث المقبلة، حيث تُقام الدورة السادسة في الفترة من 13-21 أكتوبر 2022، والسابعة بين 12-20 أكتوبر 2023 والثامنة بين 17-25 أكتوبر 2024.

إدارة مهرجان الجونة تشيد بصمود فريق العمل في ظل صعوبات الدورة الخامسة

وأضاف البيان: لا شك أن الدورة الخامسة للمهرجان قد شهدت مجموعة من الفعاليات والأحداث التي حظيت بتغطية إعلامية متباينة، والتي أضافت فقط إلى مهمة المهرجان دافعًا للحث على المناقشات.. لم تُظهِر هذه الأحداث الصعبة إلا التصميم القوي والتفاني الحقيقي لفريق عمل المهرجان، وعلى رأسه مديره انتشال التميمي والمؤسس المشارك ومدير العمليات بشرى رزة والمدير التنفيذي أمل المصري والمدير الفني أمير رمسيس والمدير العام كمال زاده، لإقامة دورة حديثة وتفاعلية للتغلب على تلك الظروف الصعبة.

الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

الجدير بالذكر، أنه شهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني. وعلى رأس هؤلاء النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حرص على الحضور كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.

أزمات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة

هذا وتعرض الجونة للعديد من الأزمات بدأها بانسحاب عدد من مؤسسي مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة من دورهم الرئيسي مثل عمرو منسي الشريك المؤسس لمهرجان الجونة.

وبعدها اتت مشكلة انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي مع الفنانة يسرا التي هاجمته بعد تصريحاته الأخيرة التي أفادت بعدم تكريمها بالمهرجان، مطالبة انتشال بتوضيح أسباب تلك التصريحات مشيرا إلى أنه لا يمكن السكوت على هذا الخطأ.

وتعرضت الفنانة بشرى قبل حفل الختام بيومين، لحادث سير وانقلاب سيارته كشف عنه الناقد الفني عبد الله غلوش، وظهرت بشرى خلال إحدى ندوات مهجان الجونة، برفقة زوجها الذي اصطحبها إلى المنصة كونها لا تستطيع التحرك بمفردها، حيث كانت تعرج وهي تسير فضلًا عن وجود كسر بيدها.