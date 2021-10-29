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ينتظر أعضاء وجماهير نادي سموحة قرار الجهة الإدارية بشأن صحة وموقف إجراء انتخابات النادي السكندري والتي أنطلقت اليوم بمشاركة العديد من أعضاء النادي وذلك بعد قرار مركز التسوية والتحكيم بوقف إجراء الإنتخابات.

ومن المقرر صدور قرار من الجهة الإدارية بشأن انتخابات نادي سموحة عقب عودة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلي القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة بعد أن شارك في احتفالية اعلان بغداد عاصمة الشباب العربي لعام 2021.

الجهة الإدارية تفصل في شرعية انتخابات سموحة بعد عودة أشرف صبحي

أنطلقت انتخابات نادي سموحة منذ ساعات على الرغم من صدور قرار يفيد بوقف تنفيذ الانتخابات من مركز التسوية والتحكيم الأمر الذي أثار الجدل والتساؤلات حول صحة موقف الانتخابات في الوقت الحالي وبكشف دوت الخليج التفاصيل.

وكان مركز التسوية والتحكيم أصدر حكما في الثانية منتصف الليل يفيد يفيد بوقف إجراء إنعقاد الحمعية العمومية بالنادي السكندري وذلك على خلفية بطلان إجراءات الدعوة ولحين الفصل فى القضايا المرفوعة والدعاوى القضائية بخصوص إدراج أسم المرشح محمد فرج عامر وإستبعاد محمد مجاهد.

وأكد مصدر داخل اللجنة الأولمبية أن الموقف القانوني بالنسبة لإنتخابات النادي السكندري يتم دراسته بعناية في الوقت الحالي وأن الإنتخابات ستستمر في وضعها الطبيعي بعد تقدم محمد فرج عامر بإستشكال على حكم إستبعاده الإ إذا صدر قرار بالمخالفة القانونية حينها سيتم وقف التنفيذ.

ويتنافس على مقعد رئيس النادي في الانتخابات : محمد فرج عامر ، احمد الصغير، رفعت عبدالجواد، هاني محمد ، وليد عرفات.

ويتواجد في المنافسة على نائب الرئيس كلا من احمد مصطفى احمد سعيد ،نادر محمود ، هيثم يوسف، طارق عبد الوكيل، عمر خميس ، مصطفى كامل .

دوت الخليج

وعلى منصب العضوية يتواجد كلا من : احمد رجب محمد، احمد عبد الحميد عجلان، ايمان خيرت ، ايمان صلاح ، ايمن شاكر ، إيهاب محمود مهدى، حمادة ثابت ، حمزة فؤاد، خالد عبد العظيم ، داليا محمد على، دعاء عز الرجال،احمد فاروق السيد ، احمد فتحى محمود، احمد فوزى محمد، احمد مأمون ميتو ، أسامة رمضان عبيد ، أسامة محمد رفعت نعمان ، اسلام فتحى عبد المنعم ، أشرف فاروق محمد ، أكرم ابراهيم ، امين حسنى ، رامى ابراهيم، رجائي محمد عزت، ريهام عبد الرحمن ، ساهر عبد العزيز ، سعيد محمد مختار، طارق حسن عبد الرحمن ، عزة احمد عريضة ، على السيد على ، عمر عبد العزيز، ماجد موسى، محمد ابراهيم خميس ، محمد أسامة، محمد حسن على ، محمد عاطف ابو زيد، محمد على سعد ، و محمد على عبد الصمد ، محمد محمد نمر ، محمد محمود حسن، مروة شوقى، مروة محمد الهادى، مصطفى الدسوقي، ملكة عبد الرازق ، ممدوح سالم ، ندير محمد محفوظ ، نرمين السعيد، نزار عاصم، هويدا احمد منصور .