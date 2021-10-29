/658696/ياسر-حمدي-يكتب-في-ذكرى-رحيل-أبي-الأنقياء-لا-يرحلون

أبي الغالي عندما نقيس الأيام وليس التواريخ فإنه في مثل هذا اليوم وفي مثل هذه الساعة قد مضْى من الأعوام خمسةً على رحيلك يا أغلى البشر.

أحاسيسي تبعثرت، كلماتي تاهت أحرفها رحلت كلمح البصر، أعلم أن فقدناك ورحيلك قضاء وقدر، ولكن رحيلك ما أصعبه، وغيابك أحرق وجنتي وأدمى قلبي المنفطر لفراقك، موقف يعجز اللسان عن وصفه، ينشل العقل عن التفكير، ما أصعبها من لحظات.

قال تعالى: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30) الفجر)، بدون مقدمات كلمة أنهت كل ما لدي من أمل.

أنتقلت إلى ربك بإبتسامه تعلو محياك وسبابتك مرفوعة، أرجو من الله أن يقبلها فهنيئاً لك يا أبي هذه الخاتمة، فهذه خمس من السنوات مرت على وفاتك ونحن بين مصدق ومكذب لرحيلك، ولكن لا نقول إلا كما قال صلى الله عليه وسلم (إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لفراقك يا أبي لمحزونون).

مر خمسة أعوام على رحيلك أيها الحبيب الغالي، على رحيل الأب الحنون والصديق المخلص، أب الكرم والعطاء، أب الشهامة والأمانة، أب الصدق والوفاء، أب الطيبة والحنان، بمرارة وأسى فارقتنا تاركًا فراغًا لا يملؤه أحد، وحزنًا في القلوب لا تمحوه الأيام.

خمس سنوات فقدنا فيها طعمُ كل شئ جميل، ظلمنّا الزمن فيك فلا الصبر سيمكننا من النسيان، ولا الشهور ولا السنين ستقنعنا برحيلك، ولا الأفراح قادرة على مسح الدموع، فطيفك في كل مكان يلاحقنا، قلوبنا تنزف على فراقك ولكن عزاؤنا فيك أنك رحلت إلى دار الخُلد إلى الفردوس في الجنة، رحلت جسدًا لكن روحك، حركاتك، كلماتك كلها في أذهاننا باقية.

بما نبدأ ذكرى مرور خمسة أعوام على رحيلك.

لا ندري ما نقوله سوى أن يوم وفاتك هو يوم محفور في الذاكرة، يوم سيظل يذكّرنا بفجيعتنا فيك.

بما أبدأ يا أبي يا حبيب قلبي وأنت في غيابك قد أيقظت حواسنا النائمة، وأنعشت حماسنا الممطر، ها نحن نوقف الحداد بعد موتك، ولكننا سنظل نمتلك ذكرى حزينة وأليمة كل عام إلى أن نلقاك.

رحلت أبي ونحن في أمس الحاجة إليك - إلى كلماتك، نصائحك، معانيك، عبرتك، رحلت أبي تاركًا قلوبنا دامية وعيوننا دامعة.

أبي الغالي هذه الكلمة التي حُرمنا منها وتشتعل وتشتاق قلوبنا لسماعها، أجوائنا باردة بعدك ومرارة بُعدك قاتلة.

أبي العزيز ما أثقل المناسبات والأعياد بدونك، وما أمر اليُتم بعدك، خاصةً وأنك لم تكن أبًا كالآباء، كنت الأب الحنون، الصديق الرفيق الحبيب، لقد كنت أيها الحبيب الراحل وراءنا كالسد المنيع، ولكن شاء القدر، فيما بقيت روحك معنا، فأنت في جسد كل منا كائن موجود لم تمت أبدًا، وحبنا لك قد امتزج بأرواحنا كزلزال مزج أرواحنا بروحك رغم موتك وفراقك لنا ورغم ما حرمتنا الحياة منك أنت باق في أرواحنا.

أبي الحبيب في كل مرة أذهب فيها إلى قريتنا للقاء الأهل والأحباب وقضاء العطلة الأسبوعية هناك بنتظرك في منزلنا ظنًا مني أنك خارج الدار لقضاء حاجة أو في زيارة قريب وسوف تعود، لكن بعد طول أنتظار وإشتياق وأنا أتحدث بداخلي أنك ستدخل علينا الآن ما أتذكر يوم الرحيل وخاصةً عندما تقع عيناي على فراشك وهو خالي بدونك.

إن فراقك هو حزن خالد مصلوب داخل أجسادنا ولم تُبقي الحياة لنا سوى الحزن والدموع والألم، ومع ذكراك ورحيلك المبكر عنا إلا إننا في مثل هذا اليوم لا نستطيع أن نعبر عما كنت إلا بما أنت به، موجود في واقعنا ومعنا، فقد كنت إنسانًا بكل ما تعنيه الإنسانية من معانٍ، محبًا خلوقًا مع أعدائك قبل أصدقائك، كانت روحك تسمو عن الضغائن فلم نعهدك حاقدًا، بل للتسامح والعفو كانت روحك، فعلمتنا كيف نختلف ونحترم اراء بعضنا البعض، علمتنا أن الحب يكمن في الصدر والصدر يحمل قلبًا يضيئه الحب الصادق، وأن الرأي نابع من فكر والفكر مكمنه العقل ووجوده في الرأس، فلندع صدرونا مغمورة بالحب والأمان لنتعايش معاً، وندع فكرنا يختلف، فلهُ رؤوسًا تسعهُ.

علمتنا كيف نحب حتى الأعداء، كيف نعطي دون مقابل، كيف نحب بإخلاص، كيف نسمو بأرواحنا محلقين في سماء الكون نبحث عن مرضات الله دون مرضاة البشر، ودون الاتكال على أحد سوى الله وحده، لا أقوى على الكتابة بسبب دموعي التي أغرقت أوراقي فأنا لم أتخيل أن يأتي يوماً كهذا، لكنني على يقين أن من تجرع من تلك الكأس المره سيشعر بما أقول، فما عسانا أن نفعل سوى أن نقول لك، نم مطمئنًا فسنعيش على ذكراك، وتأكد أنك تركت عملك وسلوكك ودماثة خلقك ومواقفك تخلد أسمك في التاريخ.

وسنسير على خطاك بثبات وشموخ كما كنت شامخًا، وإننا في هذه الذكرى الخامسة لا يسعنا إلا أن نرفع أيدينا إلى العلي القدير سائلين اللّه أن يتغمدك بواسع رحمته وغفرانه، وأن يجعل قبرك روضة من رياض الجنة.

اللهم ارحم والدي حبيبي وأغفر له وأجعل قبره روضة من رياض الجنة وجميع موتى المسلمين يا رب العالمين، إستودعتك الله يا أبى في جنات الخلد آمن مطمئن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.