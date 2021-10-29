الليلة.. قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، قطع الـمـيـاه لـمدة 6 ساعات، اعتبـارا مـن الـسـاعـة الثانية عشر اليوم الجمعة وحتى الساعة السادسة من صباح غد السبت الموافق 30/ 10 /2021، عن مناطق: "جسر الكنيسة - المنيب – القصبجى - الكنيسة".





وأوضح بيان صحفى، أن ذلك فى إطار تنفيذ المشاريع القومية الجارية بمحافظة الجيزة ومنها مشروع محور ترعة الزمر الذى يتطلب تنفيذ أعمال "فطم خط المياه قطر 500 مم و تشغيل خط المياه الجديد قطر 400 مم ولحامه مع حجرة البلوف قطر 400 مم ونقل جانب الخط قطر 300 مع شارع المدرسة على الخط قطر 400 مم الجديد"، الأمر الذى يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقـفـل خـط الـمـيـاه قطر 600 مم بشارع البحر الأعظم لحين الانتهاء من هذه اللحامات. ومن جانبه وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالالتزام بالجدول الزمنى للأعمال لإعادة صخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، على أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة، وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.

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