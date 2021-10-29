محافظ الجيزة: شرف لكل مسؤول أن يشارك فى بناء الجمهورية الجديدة

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جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده المحافظ، مع رؤساء المراكز والمدن، حيث شدد على سرعة البت فى طلبات التصالح بنطاق القرى، على أن تكون الأولوية للطلبات الخاضعة لقرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن العقارات المقامة ضمن الحيز العمرانى بنطاق القرى بمساحة أقل من 200م2، وارتفاع أقل من 4 طوابق، وتسليم ما يفيد باستيفاء مقدم الطلب بمتطلبات التصالح بمجرد إنهاء الإجراءات وذلك فى مدة أقصاها 15 يوماً.
وأكد محافظ الجيزة، ضرورة مواصله مجهودات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى المصارف والرى وأملاك الدولة، وتنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بشانها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وخلال اللقاء بحث المحافظ سبل تعزيز الموارد وجهود النظافة بالقرى، مشيراً إلى أهمية رفع مستوى الخدمات بمختلف القرى وعلى رأسها خدمات النظافة ورفع السيارات القديمة والمتهالكه من الشوارع والمخلفات المحيطة بأعمدة وأكشاك وغرف الكهرباء وتغطية المكشوفة منها، وتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاحات لسيارات ومعدات منظومة النظافة للعمل بأقصى كفاءة وتوفير العمالة اللازمة لتنفيذ المهام اليومية بمختلف القرى وبنطاف المدينة، مكلفاً بتعيين نائباً لشئون النظافة بكل مركز ومدينة.
وتابع راشد تقارير العمل المقدمة من اللجان المختصة من بحث مخرات السيول وأعمدة وأكشاك الكهرباء المكشوفة وبالوعات صرف الأمطار، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للمعدات القديمة لرفع كفاءتها والاستعانة بإمكانات المجتمع المدنى من معدات وسيارات بعد حصرها، منوهاً على قيادته لعدد من حملات المرور المفاجئة للتأكد من سير العمل بمختلف الأنحاء على أن يتم إعداد تقرير شامل بمختلف تلك الاستعدادات لبحث الموقف النهائى بكل مركز ومدينة للاستعدادات الخاصة بفصل الشتاء.
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