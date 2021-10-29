فيديو.. أبرز أنشطة وزارة التضامن الاجتماعى فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - ترأست وزيرة التضامن نفين القباج، وفد جمهورية مصر العربية فى أعمال الدورة الـ76 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بدولة الأردن، وعقدت مفاوضات بين وزارتى التضامن الاجتماعى بمصر والتنمية الاجتماعية بالأردن لتطوير التعاون فى مجالات الحماية الاجتماعية، والتأمينات الاجتماعية ورعاية الأحداث، والتمكين الاقتصادى للفقراء.

كما تم التنسيق مع الجانب الجزائرى لعقد زيارة لجمهورية مصر العربية فى نوفمبر لبحث التجارب الناجحة فى مواجهة الأزمات والطوارىء وبرامج تمكين المرأة ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

كما كثفت الوزارة، استعداداها فى مؤسسات أطفال وكبار بلا مأوى استعدادا لاستقبال حالات إضافية مع قدوم فصل الشتاء.

كما تعاون الهلال الأحمر المصرى مع السفارة السويسرية، بهدف الاستمرار فى تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمهاجرين والمصريين فى القاهرة، والتقت وزيرة التضامن الاجتماعى بالمدير الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للمتطوعين لمناقشة الخطة الوطنية للتطوع تمهيداً لإطلاقها فى مطلع عام 2022.

وانتشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى قرى حياة كريمة بمحافظة قنا من خلال عروض مهرجان "أنت أقوى من المخدرات" لتنمية مهارات الأطفال وتوعيتهم بأضرار التدخين، كما تم الكشف على 900 سائق حافلات مدرسية خلال أول أسبوعين من العام الدراسى وإجراءات رادعة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة.

ورفعت التضامن درجة الاستعداد لمواجهة أى توقعات لسوء الأحوال الجوية وتخصيص 30 مليون جنيه لحساب الإغاثة بالمحافظات، كما تم استعراض نظام "المتابعة المرقمنة لبرامج الحماية الاجتماعية" وتشارك تجربتها مع الدول العربية لإنهاء المنظومة استعدادا لإطلاقها فى يناير 2022.

وأطلق بنك ناصر الاجتماعى، حملة تطعيم جميع العاملين ضد فيروس "كوفيد-19" انطلاقاً من حرصه الدائم على حماية العاملين به.

واجتمعت وزيرة التضامن الاجتماعى بفريق بنك الطعام المصرى لبحث سبل التعاون لتغذية أطفال حضانات المناطق المطورة والقرى الأكثر فقراً، وإمكانية التعاون فى مشروعات الإنتاج الزراعى، كما التقت بممثلى الهيئة الدولية لقرى الأطفال لبحث مشكلات تسكين وتشغيل شباب الأيتام بعد التخرج من مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وشاركت وزيرة التضامن فى احتفالية مؤسسة بهية بمناسبة حصولها على الجائزة الدولية لاعتماد الجودة للمنشآت الصحية وتثمن جهودهم المبذولة فى علاج سرطان الثدى.

كما التقت الوزيرة، بالمدير الإقليمى للوكالة الألمانية للتعاون الدولى بمنطقة شمال إفريقيا لمناقشة محاور الاتفاقية التى توقيعها بإجمالى 8 ملايين دولار، وساهمت فى توقيع بروتوكول المرحلة السادسة لمشروع "سُترة" بين مؤسسة مصر الخير ومؤسسة الوليد للإنسانية الذى يستهدف توفير سكن لائق لإجمالى 10 آلاف أسرة فى صعيد مصر.

ووصلت حملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" لإجمالى 21 ألف أسرة وتتوسع لتنتقل إلى مركز شباب ديروط بمحافظة أسيوط بعد نجاحها فى محافظتى بنى سويف والمنيا.