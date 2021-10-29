فيديو.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ميدان المساحة

جدة - نرمين السيد - وكلف المحافظ رئيس حى الدقى بالمتابعة مع الشركة المنفذة لأعمال تطوير ميدان المساحة، والالتزام بالجدول الزمنى للأعمال، مع مراعاة أن تشمل أعمال التطوير زيادة المسطحات والمساحات الخضراء بالميدان لإضفاء لمسة جمالية عليه.
وشدد المحافظ على تنظيم تواجد وأماكن انتظار السيارات، بما يحقق السيولة المرورية بالمنطقة.
كما شدد المحافظ على الاهتمام بإجراء تنسيق عام للميدان، وفقا للرؤية الهندسية الصحيحة وتطوير أرصفة المشاة وأعمدة الإنارة والنخيل لتتكامل الرؤية البصرية الجمالية للميدان.
وخلال الجوله استمع المحافظ إلى آراء المواطنين من القاطنين بمحيط الميدان، مؤكدا أن أعمال التطوير سوف تكون إضافة جمالية وتم مراعاة زيادة المسطحات الخضراء لتحقيق الرؤية الجمالية للميدان.
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