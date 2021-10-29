الداخلية تنفي إلغاء المهلة المقررة لتجديد السيارات وتحصيل غرامات

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى من إدعاءات بشأن إلغاء المهلة المقررة لتجديد تراخيص السيارات وتحصيل غرامات تأخير عقب إنتهاء التراخيص . كما نفى المصدر صحة المعلومات المغلوطة التى تم تداولها بشأن الإجراءات المتبعة داخل مختلف وحدات المرور لإنهاء إجراءات التراخيص . وأكد المصدر أن كافة الإجراءات التى يتم إعتمادها داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية ومن بينها تركيب الملصق الإلكترونى تأتى فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكى لإدارة حركة المرور إلكترونياً للتسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم وإستخدامهم للطرق .

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