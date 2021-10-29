أعلنت محافظة الجيزة انه في إطار تنفيذ المشاريع القومية الجارية بمحافظة الجيزة ومنها مشروع محور ترعة الزمر الذي يتطلب تنفيذ الأعمال الآتية (فصل خط المياه قطر 500 مم وتشغيل خط المياه الجديد قطر 400 مم ولحامه مع حجرة البلوف قطر 400 مم ونقل جانب الخط قطر 300 مع شارع المدرسة على الخط قطر 400 مم الجديد) الأمر الذي يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقـفـل خـط الـمـيـاه قطر 600 مم بشارع البحر الأعظم لحين الانتهاء من هذه اللحامات.
وتوضح محافظة الجيزة بأن الأمر سوف ينتج عنه انقطاع الـمـيـاه لـمدة 6 ساعات أعـتـبـاراً مـن الـسـاعـة الثانية عشر اليوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر وحتي الساعه السادسه يوم السبت الموافق 30 / 10 /2021.
وتنوه محافظة الجيزة بان المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي ( جسر الكنيسة - المنيب – القصبجي - الكنيسة).
ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني للأعمال لإعادة صخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة.
وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطع المياة 6 ساعات عن المنيب وبعض مناطق بجنوب الجيزة مساء اليوم بسبب الإصلاحات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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