/658694/ملخص-مؤتمر-يورجن-كلوب-قبل-مباراة-ليفربول-وبرايتون-بالدوري-الإنجليزي

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن المخاوف التي يعاني منها في الفترة الحالية مع انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز في أول 10 جولات منه، كما كشف عن سعادته بعد الفوز على مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك من يورجن كلوب في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، وقبل لقاء برايتون بالجولة العاشرة.

ويواجه ليفربول فريق برايتون في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، غداً السبت الساعة الرابعة مساء، على ملعب الأنفيلد معقل فريق الريدز.

تصريحات يورجن كلوب:

وقال: "هذه هي معايير هذا الدوري ولتكون في القمة بحلول شهر مايو يجب أن تؤدي بمستوى مرتفع للغاية".

وأكمل: "في اللحظة الحالية لا نستطيع أن نكون واثقين من أي شيء، من المهم أننا حظينا ببداية جيدة وبعض الأندية حظيت بالأمر ذاته كذلك".

يورجن كلوب عن مباراة برايتون:

وزاد: "بعد لقاء برايتون سيكون هناك 28 مباراة أخرى متبقية، ولسنا سخفاء للفوز بالمباريات علينا الدفاع جيدا".

وواصل: "لا أعتقد أن الفريق تغير كثيرا ربما غادر فينالدوم والآن نعتمد على جوتا وتياجو ألكانتارا أكثر، لا أفكر في المقارنات وإن كنا أفضل الآن".

وأكمل: "لا يهم كل ذلك علينا التحسن وهناك مساحة لذلك، فزنا على يونايتد 5-0 وهذا مثالي، لكنه لم يكن كذلك".

أكثر المباريات خداعاً بالدوري الإنجليزي

وأردف: "هذه واحدة من أكثر المباريات خداعا في الدوري الإنجليزي، ضد مانشستر سيتي كانت النتيجة خادعة فاز سيتي بهدفين من هجمتين مرتدتين لكن الاستحواذ كان 52-48 ولعب برايتون جيدا وهدد المنافس كثيرا ودافعوا بشكل جيد، نعم لم يسجلوا أهدافا لكنهم لم يستقبلوا الكثير".

واختتم: "سيتواجد نابي كيتا في مباراة الغد بعد تعرضه للإصابة ضد مانشستر يونايتد ومغادرته للقاء في الشوط الثاني".