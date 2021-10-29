/658698/لعدم-الإنضباط-الإداري--مجازاة-٢١-عامل-و-إحالة-١٣٤-للتحقيق-بمركزي-دمنهور-وشبراخيت

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة للإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة وإلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين .

لعدم الإنضباط الإداري .. مجازاة ٢١ عامل و إحالة ١٣٤ للتحقيق بمركزي دمنهور وشبراخيت نفذت امس الخميس الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملة تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية أسفرت عن إحالة١ ١٥ من العاملين بالوحدة المحلية بدمنهور للتحقيق لتركهم العمل في اوقات العمل الرسمية وتغيبهم بدون اي سند قانوني، كما تم مجازاة ٢١ من العاملين بالوحده المحليه بالخصم والانذار لتقاعسهم عن اداء المهام الوظيفية المكلفين بها والخروج على مقتضى الواجب الوظيفى. وبمركز ومدينة شبراخيت تم إحالة ١٩ من العاملين بالوحدات الصحية للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني.

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