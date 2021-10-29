/658700/القنوات-الناقلة-مباراة-باريس-سان-جيرمان-X-ليل-في--الدوري-الفرنسي

تترقب أعين وعاشقي الدوري الفرنسي مباراة القمة الثانية بين باريس سان جيرمان وفريق ليل، بعد القمة الأولى بين الفريق الباريسي وأولمبيك مارسيليا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة باريس سان جيرمان وليل، في الساعة التاسعة مساء، على شبكة قنوات بين إن سبورت، ويشهد على اللقاء ملعب حديقة الأمراء، معقل الفريق الباريسي.

ويستضيف باريس سان جيرمان اليوم فريق ليل، في لقاء الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، والتي يبحث فيها رفاق ميسي عن الفوز بعد التعادل السلبي في الجولة الماضية أمام أولمبيك مارسيليا.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليل

beIN Premium 1HD تعد هي القناة الناقلة لمباراة باريس وليل اليوم، حيث تعتبر الناقل الحصري أيضا لجميع مباريات الدوري الفرنسي الممتاز، وأبرز الدوريات الأوروبية المختلفة.

باريس سان جيرمان يبحث عن الثأر

يبحث فريق باريس سان جيرمان عن مواصلة الانتصارات التي بلغت هذا الموسم بالدوي الفرنسي، 9 مباريات، بالإضافة إلى تعادل وهزيمة. ولن يكتفي باريس سان جيرمان في تحقيق الثلاث نقاط فقط في مواجهة الليلة، حيث يريد العملاق الباريسي بالثأر من فريق ليل، الذي حصد لقب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي، وأنهى هيمنة كتيبة الأمراء على اللقب المحلي التي استمرت منذ عام 2013.

وشهدت قائمة النادي الباريسي، تواجد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رغم غيابه عن التدريبات، أمس الخميس، فيما يغيب كيليان مبابي في ظل عدم تعافيه من عدوى في الأنف والأذن والحنجرة.

ولم يتواجد كذلك، سيرجيو راموس، وماركو فيراتي، بجانب لياندرو باريديس في ظل عدم تعافيهم من الإصابة.

وسيتسلح سان جيرمان في هذه القمة على كتيبة مختلفة عن التي خاضت الموسم الماضي، وذلك بعد تدعيمات قوية أبرزها وأهمها البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي قادما من فريق برشلونة الإسباني بعد نهاية عقده.

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة ليل:

حراسة المرمى: كيلور نافاس، دوناروما، لوتيلييه.

خط الدفاع: كيمبيمبي، بيرنات، داجبا، ناثان بيتومازالا، كيهرير، مينديز، ديالو.

خط الوسط: رافينيا، دانيلو، فينالدوم، هيريرا، جايي، إيمبيمبي، ناثان بيتومازالا.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي، نيمار، دي ماريا، ليونيل ميسي