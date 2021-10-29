مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يكرم عمرو سعد بدورته الـ11

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دوت الخليج يرصد تكريم الفنان المصري عمرو سعد والمخرجة أبولين تراوي في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

السيرة الفنية للمخرجة أبولين تراوي

وهي من مواليد عام 1976 ، وعملت كمساعد مخرج مع السينمائي البوركيني الكبير إدريسا وادراجو ، وقدمت العديد من الأفلام الروائية القصيرة ، كما شارك فيلمها « كوناندي» في مهرجان تورنتو عام 2003.

وقدمت أفلام روائية طويلة منها «تحت ضوء القمر» و «ديزرانس» بطولة جيمي جان لوي ، والذي حصل علي العديد من الجوائز منها جائزة أفضل فيلم في مسابقة الدياسبورا بمهرجان الأقصر للسينما الافريقية، كما قدمت العديد من المسلسلات التليفزيونية الناجحة في بلدها بوركينا فاسو.

تكريم أحمد سعد

ويكرم المهرجان أيضا في دورته المقبلة النجم المصري عمرو سعد وهو من مواليد حي السيدة زينب عام 1977 ، تخرج في قسم الديكور بكلية الفنون التطبيقية، وبدأ العمل بالتمثيل من خلال تجارب مسرحية وتليفزيونية، وفي مرحلة متقدمة توجه لمكتب المخرج يوسف شاهين وقابله خالد يوسف، وكانت البداية بتقديم دورين مساعدين في فيلمي «المدينة» مع المخرج يسري نصر الله، و«الآخر» ليوسف شاهين.

السيرة الفنية لأحمد سعد

ومن ثم توالت أعماله السينمائية والتي من أهمها عام 2007 فيلم «حين ميسرة»، وتلاه فيلم «دكان شحاتة» مع المخرج خالد يوسف، وبعدها واصل بطولاته السينمائية من خلال فيلم «الكبار» باﻹضافة إلى فيلمي «حديد، ريجاتا» الذي تعاون من خلالهما مع المنتج محمد السبكي، وفيلم «مولانا» المقتبس عن رواية بنفس الاسم للكاتب الصحافي إبراهيم عيسى، كما قام بالبطولة في الدراما التليفزيونية أيضًا منذ عام 2010، وكان أول مسلسل من بطولته هو «مملكة الجبل»، باﻹضافة إلى الجزئين الأول والثاني من مسلسل «شارع عبدالعزيز» ومسلسلي «خرم إبرة، ولد فضة»

آخر أعمال أحمد سعد الدرامية

وجدير بالذكر أن آخر أعمال عمرو سعد مسلسل «ملوك الجدعنة»، الذي شارك به في السباق الرمضان المنصرم، بطولته إلى جانب مصطفى شعبان، ورانيا يوسف، وعمرو عبد الجليل، وياسمين رئيس، وأحمد صفوت، ودلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، وهو من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.