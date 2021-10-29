محافظ بورسعيد يتفقد القوافل الطبية ضد فيروس كورونا

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تفقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الجمعة ، الفرق الطبية المتنقلة للتطعيم ضد فيروس كورونا ، وذلك بمسجد الشاطي

محافظ بورسعيد يتفقد القوافل الطبية المتنقلة للتطعيم ضد فيروس كورونا وأطلع " محافظ بورسعيد " على الإجراءات المتبعة لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا ، مشيدا بجهود الفرق الطبية المتنقلة فى الحرص على تطعيم أكبر عدد من المواطنين ، وتواجدت الفرق الطبية المتنقلة اليوم فى كنيسة ماري مينا بشارع الأمين ، و كنيسة أبي سيفين ، وفى محيط مسجد مريم و الشاطئ و المسجد الكبير ببورفؤاد . والتقى "المحافظ " عددا من المواطنين وناشدهم بأهمية الحصول على اللقاح ، مؤكدا على الجميع بالوعى واتخاذ الإجراءات الوقائية التى تحقق السلامة العامة ، وعدم الالتفات بالشائعات التى يبثها البعض ، مؤكدا أن المحافظة وفرت مراكز للتطعيم بجميع الأحياء للتيسير على المواطنين ، كما يتم حاليا تنفيذ قواقل طبية للتطعيم على أعلى مستوى للوصول للمواطنين فى كافة الأنحاء .

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