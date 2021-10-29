/658703/محافظ-البحيرة-العمل-يسير-على-مدار-الساعة-لتطوير-الريف-المصرى-بقرى-٦-مراكز-بالمحافظة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة حرصه على متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على سير وإنتظام العمل بكافة المشروعات.

مشيرا أن البحيرة حصلت على نصيب كبير لتطوير مراكزها وقراها فى إطار المبادرة حيث وقع الاختيار على ٤٢ قريه رئيسية و ٢٠٧ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع فى ٦ مراكز بنطاق المحافظة.

محافظ البحيرة :العمل يسير على مدار الساعة لتطوير الريف المصرى بقرى ٦ مراكز بالمحافظة

هذا وقد تابع محافظ البحيرة المشروعات الجارية ضمن المبادرة بقرى محافظةالبحيرة ومنها اعمال إنشاء مجمع خدمى ووحدة بيطرية ومركز شباب و سكن كريم بمركز وادى النطرون

مجمع خدمى ومجمع زراعى و مركز شباب بطورس وشبكة مياة بقرية قافله وإحلال مبنى الوحدة الصحية و مجمع زراعى ومجمع خدمات بقرية كوم القناطر بمركز ابو حمص

مركز شباب الجنبيهى و مجمع خدمات ووحدة إسعاف قرية الابقعين و المجمع الزراعى بحوش عيسى

محافظ البحيرة :العمل يسير على مدار الساعة لتطوير الريف المصرى بقرى ٦ مراكز بالمحافظة

شبكة انحدار صرف صحى بقرية العمريه - صرف صحى بقرية الابرقجى و المحامدة بسنهور، الجمعيه الزراعيه بنديبة، تطوير مركز شباب طرابمبا بمركز دمنهور