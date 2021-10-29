/658704/بعد-انفصالها-عنه-شقيقا-جيجي-حديد-يلغيان-متابعة-زين-مالك

واجهت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني جيجي حديد أزمة كبيرة وذلك بعد تعد زوجها، زين مالك Zayn Malik بالضرب على والدتها، يولند، لينتهي الأمر بانفصال الشريكين.

دوت الخليج يرصد رد فعل أشقاء جيجي حديد على انفصالها من زين مالك.

وذكرت صحيفة Daily Mail أن بيلا وأنور وهما شقيقا جيجي حديد، قاما بإلغاء متابعتهما لزين مالك عبر Instgram، بسبب تلك الأزمة.

سبب انفصال جيجي حديد وزين مالك

وبدأ الأمر بعد أن أقدم زوج عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني، زين مالك، على الشجار الأسبوع الماضي مع يولندا، ليصل الأمر حد التعدي عليها بالضرب وفقاً لما نشره موقع TMZ المختص بأخبار النجوم والمشاهير.

وكشف الموقع الإخباري الشهير أن والدة جيجي تفكر بتقديم شكوى في مركز للشرطة ضد زين، المولود قبل 28 سنة لأبوين باكستانيين مهاجرين في بريطانيا.

مجلة People الصادرة عن مجلة TIME الأميركية، حققت في الأمر وتوابعه وعلمت من مصدر مقرب من جيجي، أن الشريكين قررا الانفصال، لتعيد بعد ذلك وتكشف الخبر في تغريدة عبر حسابها على تويتر مساء أمس الخميس.

علاقة جيجي حديد وزين مالك

بدأت قصة حب جيجي حديد وزين مالك عام 2015 حيث التقيا خلال حدث دعائي، وبعدها بدأ ارتباطهما العاطفي، لكن علاقتهما كانت متقلبة ومرت ببعض الانفصالات على مدى الأعوام الخمسة الماضية نظراً لمعاناة مغني فريق One Direction السابق مع مرض الاكتئاب، وقضى المغني العالمي فترة الحجر المنزلي في مزرعة عائلة حبيبته بعد أن تصالحا معاً منذ بضعة أشهر. رافضاً أن تقضي جيجي حديد فترة الحمل وحدها وحرص على أن يكونا معاً.

خبر حمل جيجي مالك يصدم الجمهور

خبر حمل جيجي حديد كان المفاجأة الثانية للجمهور بعد خبر عودتها لحبيبها المغني البريطاني الشهير زين مالك بعد مرور شهور