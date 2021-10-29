غدا.. قطع المياه عن قريتى طموه والمنوات بالجيزة لمدة 5 ساعات

جدة - نرمين السيد - وأرجعت المحافظة، سبب قطع المياه إلى وجود تسريب من خط المياه قطر 600 مم داخل عنبر المياه المرشحة بمحطة مياه أبوالنمرس. من جانبه وجه أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للأعمال وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة. وستوفر شركة مياه الشرب والصرف الصحى، سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة، وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.

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