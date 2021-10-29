السبت.. أمطار رعدية والطقس معتدل نهارا وبارد ليلا

جدة - نرمين السيد - أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، غدا السبت، حيث تشهد البلاد نهارا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.





وعن حالة الطقس ليلا تشهد البلاد طقس لطيف فى أول الليل ومائل للبرودة فى آخره، وفى الصباح الباكر على كافة الأنحاء. وعن الظواهر الجوية المصاحبة لطقس غدا السبت، أكدت الأرصاد أن تشهد البلاد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وشمال ووسط الدلتا "السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ"، بينما تسقط أمطارا خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية وجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، على فترات متقطعة بنسبة تتراوح إلى 30% تقريبا. وعن حركة الرياح المتوقعة غدا، تهب رياح غربية بسرعة 10 عقدة على القاهرة الكبرى ورياح شمالية غربية على كل من السواحل الشمالية وشمال الصعيد، بنسب تتراوح من 10 إلى 12 عقدة، بينما تهب رياح شمالية شرقية بسرعة 10 عقدة على جنوب الصعيد. وعن سبب الرطوبة المتوقعة غدا على المدن والمحافظات المصرية كالتالى: القاهره الكبرى العظمى 86 والصغرى 39 السواحل الشمالية العظمى 90 والصغرى 40 شمال الصعيد العظمى 40 والصغرى 25 جنوب الصعيد العظمى 30 والصغرى 15 وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على مختلف المحافظات والمدن كالتالى: القاهرة 28- 20 الإسكندرية 26 - 20 وادى النطرون 28 - 19 طنطا 28 - 20 شبين الكوم 30 - 20 دمنهور 27 - 20 بلطيم 29 - 20 مطروح 24 - 18 السلوم 25 - 14 سيوة 29 - 14 بورسعيد 26 - 23 دمياط 26 - 22 الزقازيق 28 - 20 المنصورة 27 - 20 الإسماعيلية 30 - 20 السويس 29 - 21 العريش 27 - 19 رفح 29 - 20 رأس سدر 27 - 22 نخل 29 - 15 نويبع 29 - 23 طابا 28 - 20 كاترين 26 - 13 الطور 32 - 18 شرم الشيخ 32 - 23 الغردقة 33 - 22 مرسى علم 32 - 20 الفيوم 30 - 16 بنى سويف 30 - 16 المنيا 32 - 16 أسيوط 34 - 17 سوهاج 34 - 17 قنا 35 - 17 الأقصر 35 - 18 أسوان 37 - 21 إدفو 37 - 20 أبو سمبل 36 - 24 الوادى الجديد 36 - 17 شلاتين 32 - 20 أبو رماد 31 - 20 حلايب 31 - 21 رأس حدربة 30 - 20

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