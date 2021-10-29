المشاركون بنقاش تمويل بناء السلام يشيدون بدور مصر دوليا وإفريقيا

جدة - نرمين السيد - نظم مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بالتعاون مع لجنة بناء السلام بالأمم المتحدة، نقاشًا رفيع المستوى حول تمويل بناء السلام فى إطار عمليات حفظ السلام والمراحل الانتقالية.





وبحسب بيان لوزارة الخارجية، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أعرب المتحدثون خلال النقاش عن تقديرهم لدور مصر الرائد فى مجال بناء السلام دوليًا وإفريقيًا، وأكدوا على أهمية تضافر جهود الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والأقليميين لتوفير تمويل مستدام وقابل للتنبؤ لأنشطة بناء السلام يدعم الدول الإفريقية الخارجة من النزاعات وفى المراحل الأنتقالية.

وافتتح النقاش السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس لجنة بناء السلام، مشيرًا إلى أن دعم تمويل أنشطة بناء السلام يعد من أولويات الرئاسة المصرية للجنة، ويظل التحدى الأكبر أمام جهود تعزيز فاعلية هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام، لا سيما فى ظل تداعيات جائحة كورونا وإعادة توجيه الموارد لجهود التعافى الاقتصادى.

وأضاف عبدالخالق، أن تحقيق هدف التمويل المستدام والقابل للتنبؤ يظل بعيد المنال طالما لم يتم النظر فى خيارات نفاذ بناء السلام إلى الأنصبة المُقدرة فى ميزانية الأمم المتحدة.

شهدت الجلسة الافتتاحية أيضًا كلمات لكل من عبدالله شاهد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأوسكار تارانكو مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة لدعم بناء السلام، كما شاركت فى إدارة النقاش السفيرة مى خليل نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمم المتحدة، والذى تضمن مداخلات لعدد من المندوبين الدائمين للدول الأعضاء فى لجنة بناء السلام فضلاً عن مسؤولى عدد من مؤسسات التمويل الدولية والإفريقية، من بينها صندوق النقد الدولى والبنك الإفريقى للتنمية، بالإضافة إلى المسؤولين عن بناء السلام فى بعثات الأمم المتحدة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان.

وذكر السفير أحمد عبداللطيف، المدير العام لمركز القاهرة الدولى، أن الفعالية تأتى أيضا فى إطار الإعداد للنسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، كما تأتى استكمالا لسلسلة من الأنشطة للمركز تشمل العمل على تنفيذ خارطة طريق القاهرة لتعزيز أداء عمليات حفظ السلام الأممية والتى اعتمدها الاتحاد الإفريقى العام الماضى كموقف إفريقى مشترك، حيث جاءت ضمن محاورها الرئيسية دعم مساهمة عمليات حفظ السلام فى جهود بناء السلام فى القارة الإفريقية خصوصًا فى المراحل الانتقالية.