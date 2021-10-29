/658708/تصادم-سيارة-ملاكي-مع-سيارتين-نقل-يسفر-عن-إصابة-5-أشخاص-بطريق-السخنة
شهد طريق العين السخنة السويس إصابة 5 أشخاص ـ بسبب حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارتين نقل ، اليوم الجمعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام.
دوت الخليج
وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس قد تلقت إخطارا من قوات تامين الطرق بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى مع سيارتين نقل، على طريق العين السخنه السويس امام قرية استيلا ديماري اتجاه السويس.
تصادم سيارة ملاكي مع سيارتين نقل يسفر عن إصابة 5 أشخاص بطريق السخنة
وقام الدكتور محمد طنطاوى رئيس مرفق الاسعاف فى السويس، بالدفع بـ5 سيارات إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث ومن جانبه قال مصدر طبى فى السويس ، ان المصابين تم نقلهم إلى قسم الطوارئ بمستشفى العام ، لافتا انه فتح غرفة العمليات للحالات الحرجة.
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