إنفوجراف.. الصحة تواصل حقن أطفال الضمور العضلى بالعلاج الجينى

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى أبرز جهود الدولى لعلاح مرضى الضمور العضلى من الأطفال: تم الانتهاء من حقن 28 طفلا مصابا بالضمور العضلى الشوكى بالعلاج الجينى، وذلك من خلال 3 مراكز تم تخصيصها لتقديم العلاج لمصابى الضمور العضلى.

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