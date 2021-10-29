حرقوا قش الأرز.. البيئة تحرر 12 محضرا لمزارعين

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تحرير 12 محضرا لمزارعين لحرقهم قش الأرز، موضحة أن إجمالى ما تم تجميعه من قش الأرز داخل محافظات "الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، القليوبية"، بالتعاون مع وزارة الزراعة وصل إلى حوالى 31.5 ألف طن من 317 موقعا.





وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى تصريحات، اليوم الجمعة، إن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل إحكام السيطرة على جميع مصادر التلوث، بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية والجهات المعنية، ونفذت وزارة البيئة من خلال المحاور التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة فى جميع أنحاء محافظات المنظومة، 14 ألفا و184 نشاطا توعويا.

وأشارت إلى أن وزارة البيئة تستخدام أحدث التقنيات من أقمار صناعية ونظم إنذار مبكر لتتبع أماكن الحرق فى المحافظات، ولمتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

وأوضحت أن الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة فى جميع أنحاء محافظات المنظومة "الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، القليوبية"، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية فتشت على 6 آلاف و514 منشأة صناعية حتى الآن تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى، وتبين مطابقة 380 منشأة وتوقف 4 آلاف و961 منشأة عن العمل وفقًا لقرارات المحافظين بوقف بعض الأنشطة الملوثة للبيئة ومخالفة عدد 1173 منشأة للحدود المسموح بها فى قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأشارت إلى تنفيذ وزارة البيئة عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، فى مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، وأسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 19 ألفا و373 سيارة حتى الآن، وتبين مطابقة 15 ألفا و662 سيارة ومخالفة 3 آلاف و711 للحدود المسموح بها فى قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما استقبلت الإدارة العامة لخدمة المواطنين 376 بلاغًا تنوع بين بلاغات عن قش أزر وصلت لحوالى 52 بلاغا و324 بلاغا عن حرق مخلفات بلدية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.