غدًا ..شكرى يستقبل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا فى القاهرة 

جدة - نرمين السيد - يستقبل سامح شكرى وزيـر الخـارجـيـة، غدا السبت، بان كوبيتش، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا.



جدة - نرمين السيد - يستقبل سامح شكرى وزيـر الخـارجـيـة، غدا السبت، بان كوبيتش، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا. ومن المقرر، عقد جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.

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