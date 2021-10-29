رئيس الوزراء لـ صحيفة فرنسية: رفع حالة الطوارئ يعكس بجلاء حالة الاستقرار

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، فى حوار أجراه مع صحيفة "ليزيكو" الفرنسية، على هامش زيارته الأخيرة لفرنسا، ونشر فى عددها الصادر، اليوم الجمعة، أن إنهاء حالة الطوارئ يعد إشارة طيبة ترسلها مصر إلى العالم بأن الإجراءات الاستثنائية وراءنا وسنعود إلى الحياة الطبيعية.
وحول التطورات فى السودان، أكد مدبولى أن السودان ليس مجرد بلد جوار بل صديق لديه مع مصر روابط تاريخية، مشيرًا إلى العلاقات الأخوية بين الشعبين، لافتًا إلى أن ما يهم مصر هو تحقيق الاستقرار والتوافق فى السودان لضمان ازدهار ورفاه أبنائه، وحصوله على السلع الأساسية.
وفيما يتعلق بقضية سد النهضة، أشار رئيس الوزراء إلى كونها عملية طويلة الأمد، حيث بدأت المفاوضات بشأنها فى 2011، مشددًا على إقرار مصر بحق جميع الدول فى تنمية بنيتها التحتية، ولكن دون الإضرار بحقوق ومصالح دول الجوار، لا سيما وأن النيل يعد نهرًا دوليًا والمصدر الوحيد لمياه الشرب والحياة لقرابة 100 مليون مصرى، مما يستوجب التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لتنظيم عملية ملء السد وتشغيله.
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