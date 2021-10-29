مدبولى: مصر من البلدان القليلة التى أفلتت من الركود فى أوقات جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن مصر بفضل الإصلاحات التى بدأتها فى عام 2016 تعد من البلدان القليلة فى العالم التى أفلتت من الركود فى أوقات جائحة كورونا، وسجلت معدل نمو بلغ 3.6% خلال العام المالى 2019-2020، و3.3% خلال 2020-2021، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول به إلى 5.4% خلال 2021-22، ثم إلى 7% خلال الأعوام الثلاثة التالية.





وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، فى حوار أجراه مع صحيفة "ليزيكو" الفرنسية، على هامش زيارته الأخيرة لفرنسا، ونشر فى عددها الصادر، اليوم الجمعة، أن الإصلاحات أتاحت أيضًا خفض الدين العام من 108% من إجمالى الناتج القومى فى 2016 إلى 91% فى 2020، مع توقع استمراره فى التراجع، منوهًا بأن العجز العام خلال 2021 وبالرغم من جائحة كورونا، لن يتجاوز 6.7% من إجمالى الناتج المحلى. وأضاف أن هناك حرصًا على الحفاظ على مكتسبات الإصلاحات وهو ما يعنى تحقيق فى آن واحد الإنعاش الاقتصادى والصرامة فى المالية العامة، موضحًا أن الحرص على تحقيق هذا التوزان ظهر خلال أزمة كورونا، حيث تم تجنب الإغلاق التام للوفاء بمتطلبات الصحة العامة والنمو، فيما هبط معدل البطالة إلى أدنى مستوى له مسجلاً 7.3%. ونوه الدكتور مصطفى مدبولى، بأن النمو والتوظيف هما مسأله حياة أو موت فى بلد تعداد سكانه يزيد سنويا بواقع 1.6 مليون نسمة.

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