مدبولى: الدولة تتبنى خطة طموحة لتحسين حياة أكثر من 100 مليون مصرى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتبنى خطة طموحة لتحسين حياة أكثر من 100 مليون مصرى تشمل إمدادات المياه والطرق والمراكز الصحية والموانئ ومحطات الغاز والمدارس والمطارات.





وتابع مدبولى، فى حوار أجراه مع صحيفة "ليزيكو" الفرنسية، على هامش زيارته الأخيرة لفرنسا، ونشر فى عددها الصادر، اليوم الجمعة: "لدينا خبرة جيدة فى الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقطاع الطاقة المتجدد مزدهر مع إنشاء أكبر مزرعة للطاقة الشمسية فى العالم بسعة 1800 ميجاوات"، مشيرًا أيضًا إلى أنه يتم حاليًا بناء 25 مدينة جديدة ذكية وخضراء بما فيما ذلك العاصمة الجديدة التى تبلغ مساحتها 7 أضعاف مساحة باريس وسيتم افتتاحها العام المقبل.

وأوضح أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا لا مثيل له فى العالم، وأن كل ذلك من شأنه أن يسمح للقطاع الخاص "الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات"، بالكشف عن كامل إمكاناته فى السنوات الثلاث المقبلة لتوفير ثلثى استثمارات الدولة مقابل 42% حاليًا.

من ناحية أخرى، قال مدبولى، إن الدولة نجحت فى خفض الدعم على الطاقة، حيث كان يستنفد أموالاً طائلة دون أن يعود بالنفع فعليا على المواطنين الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى إعادة ضخ تلك الأموال فى الاستثمارات.

أما عن خفض الدعم على رغيف الخبر، قال مدبولى إن الدولة تدرس بدقة التدابير الواجب اتخاذها لتجنب أى ضرر قد يلحق بالفئات الأكثر احتياجًا والذين يمثلون 29% من سكان مصر.

وعن نتائج زيارته الأخيرة إلى فرنسا، أبدى الدكتور مصطفى مدبولى، ارتياحه الكبير إزاء المباحثات التى أجراها مع نظيره الفرنسى جون كاستكس، ووزير الاقتصاد برونو لومير، واصفًا فرنسا بالشريكٌ الاستراتيجى لمصر فى ظل الروابط التاريخية بين البلدين وتقارب وجهات النظر بينهما تجاه الملفات الرئيسية.

وأشار إلى توقيع عدة اتفاقات مع الجانب الفرنسى، وإلى أنه خلال الأيام المقبلة، سيتم الانتهاء من اتفاق مع شركة "ألستم" الفرنسية لتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، وتوريد 55 قطارًا جديدًا.