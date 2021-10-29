مميزة ونادرة.. شبرا العام تجرى جراحات عامة

جدة - نرمين السيد - نجحت مستشفى شبرا العام "كيتشنر"، فى استئصال حصوة من القناة المرارية لمريض يعانى من التصاقات كبيرة، وتم استخراج الحصوة بالمنظار بمهارة دون الحاجة لفتح البطن، ودون حدوث أى مضاعفات.





يأتى ذلك فى إطار قيام فريق الجراحة العامة، بالمستشفى بمجموعة من الجراحات النادرة والمميزة، بمستوى عالٍ من الكفاءة، وفى إطار تقديم خدمة متميزة للمواطنين، واستمرارا لمتابعة مشروع رفع معدلات العمليات الجراحية الذى تجريها مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة.

كما نجحت المستشفى، فى إجراء جراحة لحالة مريضة قامت بعمل استئصال جراحى للمرارة فى أحد المستشفيات من قبل، نتج عن هذه الجراحة فتق سرى كبير، ورفض المستشفى معالجة الفتق، بسبب كبر سن المريضة، وسوء حالتها بشكل عام، وذهبت الحالة إلى المستشفى، وعالج فريق الجراحة الفتق، وتركيب شبكة بمهارة، بين طبقات الجلد المبطن لجدار البطن، حتى لا تسبب إزعاج للمريضة ما بعد العملية، وتمت الجراحة بنجاح، والمريضة فى حالة جيدة.

وقال الدكتور كريم أحمد سلام وكيل مديرية القاهرة للطب العلاجى، إنه يجرى التجهيز فى الوقت الحالى لتكرار هذه التجربة فى أكثر من مستشفى من المستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية، لتوفير فرص أكبر بأماكن أكثر تجرى فيها مثل هذه الجراحات الدقيقة.

وأضاف الدكتور كريم سلام، أن المديرية تسعى لتطوير جميع أقسام مستشفيات المديرية لإدخال جميع الجراحات بها.